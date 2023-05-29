Ростовская область попала в рейтинг регионов с высоким уровнем загрязнения водоемов

Аналитики уточняют, что высоким загрязнением поверхностных вод называют те случаи, когда предельные показатели концентрации веществ первого и второго классов опасности превышены в 3-5 раз, в 10-50 раз для веществ третьего и четвертого классов опасности и в 30-50 раз для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа. Кроме того, специалисты уточнили, что на загрязнение влияет и снижение уровня концентрации кислорода в воде.