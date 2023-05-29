Ростовская область попала в рейтинг регионов с высоким уровнем загрязнения водоемов

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В понедельник, 29 мая, аналитики портала поделились результатами исследования качества воды в российских реках, озерах и других водоемах в 2022 году, благодаря чему удалось выяснить, что уровень загрязнения воды увеличился на 9% по отношению к показателям 2021 года.
Так в 2022 году зафиксировали 2,47 тысячи случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов. Большую часть из них выявили в Свердловской и Мурманской области, где зафиксировали 35% от общего числа загрязнений.
Ростовская область оказалась на 23 месте рейтинга, здесь выявили 27 случаев высокого уровня загрязнения водоемов.
Аналитики уточняют, что высоким загрязнением поверхностных вод называют те случаи, когда предельные показатели концентрации веществ первого и второго классов опасности превышены в 3-5 раз, в 10-50 раз для веществ третьего и четвертого классов опасности и в 30-50 раз для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа. Кроме того, специалисты уточнили, что на загрязнение влияет и снижение уровня концентрации кислорода в воде.
Ранее эколог назвал причины загрязнения реки Дон.