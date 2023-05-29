Ростовский нутрициолог объяснила, почему опасно есть ранние арбузы

Posted Сегодня, 22:13
Published Сегодня, 22:13
Modified Сегодня, 22:13
Updated Сегодня, 22:13
По словам Анастасии Тодоровой, арбузы полезны тем, кто страдает атеросклерозом, гипертензией или женщинам в менопаузе из-за высокого содержания воды, клетчатки и витамина C и относительно малого количества натуральных сахаров в составе.
«Бахчевые арбузы в нашем регионе появляются только в августе. Их выращивают на открытом грунте. Ранние ягоды спеют в теплицах, при этом почву удобряют специальным составами для ускорения процесса роста», - поясняет эксперт.
Ранние арбузы, добавляет Тодорова, выращивают при помощи нитратов, пестицидов и красителей или привозят из южных стран, с использованием химикатов для сохранности ягоды.
«Нитраты в арбузах опасны появлением пищевого отравления. Ранние арбузы нельзя есть детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, которые страдают расстройством пищеварения», - предостерегает нутрициолог.
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