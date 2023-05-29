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Ростовский нутрициолог объяснила, почему опасно есть ранние арбузы

28 мая 2023, 22:13
Фото: https://ru.freepik.com/
Не спешите покупать майские арбузы и дыни, стимуляторы роста и нитраты в них могут оказаться причиной интоксикации, предупреждает собеседница RostovGazeta ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова

По словам Анастасии Тодоровой, арбузы полезны тем, кто страдает атеросклерозом, гипертензией или женщинам в менопаузе из-за высокого содержания воды, клетчатки и витамина C и относительно малого количества натуральных сахаров в составе.

«Бахчевые арбузы в нашем регионе появляются только в августе. Их выращивают на открытом грунте. Ранние ягоды спеют в теплицах, при этом почву удобряют специальным составами для ускорения процесса роста», - поясняет эксперт.

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Ранние арбузы, добавляет Тодорова, выращивают при помощи нитратов, пестицидов и красителей или привозят из южных стран, с использованием химикатов для сохранности ягоды.

«Нитраты в арбузах опасны появлением пищевого отравления. Ранние арбузы нельзя есть детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, которые страдают расстройством пищеварения», - предостерегает нутрициолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле.

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#Анна Ивченко#Еда#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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