Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По словам юриста, у большинства ростовских водителей есть возможность переложить расходы за ремонт автомобиля на страховую компанию или виновников стихийного бедствия.
«Казалось, что стихийные бедствия происходят сами по себе. Но бывают случаи, когда машина оказывается поврежденной водой или градом на закрытой подземной или надземной парковке или на нее падает дерево во дворе жилого дома, хотя в обязанности УК входит надзор за потенциально аварийными деревьями», - рассказывает юрист.
Он объясняет, что в таких ситуациях автовладельцу не нужно тут же отвозить машину в сервис и чинить ее за собственные деньги.
«Если у вас есть действующий полис страхования каско то за ремонтом нужно обращаться напрямую в страховую компанию. В договоре обязательно должно быть упоминание о стихийных бедствиях. К ним относится град, землетрясения, наводнения, бури и ураганы, а также природные пожары», - говорит юрист.
Он рассказал, что добиться компенсации сложнее, если в страховом договоре не прописаны конкретные страховые риски, связанные со стихийными бедствиями или когда машина пострадала в результате стихийного бедствия в сочетании с некачественной работой других служб.
«Например, если на машину во дворе упало дерево, а в договоре не указан этот риск, то страховая может откреститься и переложить вину на УК. В этом случае для получения компенсации нужно писать жалобы в управляющую компанию, которая не спилила аварийное дерево. Такие дела могут доходить до суда, но редко заканчиваются выгодно для автовладельца», - заключил эксперт.
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