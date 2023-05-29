«Например, если на машину во дворе упало дерево, а в договоре не указан этот риск, то страховая может откреститься и переложить вину на УК. В этом случае для получения компенсации нужно писать жалобы в управляющую компанию, которая не спилила аварийное дерево. Такие дела могут доходить до суда, но редко заканчиваются выгодно для автовладельца», - заключил эксперт.