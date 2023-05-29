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Стали известны подробности розыска в Ростовской области вооруженных дезертиров

29 мая 2023, 10:45
Фото: mil.ru
Стали известны подробности розысков в Ростовской области вооруженных дезертиров
Удалось задержать пятерых дезертиров, которые сбежали из воинской части и могли направляться в Ростовскую область, пишут СМИ.

Ранее ТАСС сообщал, что всего из части в районе Соледара сбежали семь бойцов с оружием. Говорилось, что розыски ведутся, в том числе, в Ростовской области.

«Троих задержали в кафе на территории ЛНР, еще одного дезертира сбежавшие убили, так как он хотел сдаться. Через некоторое время поймали еще двоих», — пишет издание.

У границы Ростовской области из военной части в ДНР сбежали семь бывших заключенных
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Оно уточнило, что последнего разыскивают в ДНР и ЛНР. Официальной же информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.

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