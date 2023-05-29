Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Ранее ТАСС сообщал, что всего из части в районе Соледара сбежали семь бойцов с оружием. Говорилось, что розыски ведутся, в том числе, в Ростовской области.
«Троих задержали в кафе на территории ЛНР, еще одного дезертира сбежавшие убили, так как он хотел сдаться. Через некоторое время поймали еще двоих», — пишет издание.
Оно уточнило, что последнего разыскивают в ДНР и ЛНР. Официальной же информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.