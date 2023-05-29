Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости возбудить уголовное дело против Золотаревой. А до этого СМИ писали о проведенных обысках в домах и на работе судей, где якобы обнаружили 200 миллионов рублей. Портал «Право.ру» со ссылкой на источник писал, что Золотаревой вменяют получение взяток.
Теперь Bloknot-rostov сообщил, что приговоры, которые вынесли под ее влиянием, могут пересмотреть.
«Поднять вопрос о пересмотре можно только после того, как факт вынесения приговора за взятки будет доказан. Это может произойти только после приговора суда», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.