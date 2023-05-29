Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости возбудить уголовное дело против Золотаревой. А до этого СМИ писали о проведенных обысках в домах и на работе судей, где якобы обнаружили 200 миллионов рублей. Портал «Право.ру» со ссылкой на источник писал, что Золотаревой вменяют получение взяток.