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Судебные решения экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой могут пересмотреть

29 мая 2023, 08:08
Фото: 1MI
Судебные решения экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой могут пересмотреть
Приговоры по уголовным делам, которые выносили при участии бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, могут пересмотреть, сообщают СМИ.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости возбудить уголовное дело против Золотаревой. А до этого СМИ писали о проведенных обысках в домах и на работе судей, где якобы обнаружили 200 миллионов рублей. Портал «Право.ру» со ссылкой на источник писал, что Золотаревой вменяют получение взяток.

Уголовное дело могут завести против экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой
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Теперь Bloknot-rostov сообщил, что приговоры, которые вынесли под ее влиянием, могут пересмотреть.

«Поднять вопрос о пересмотре можно только после того, как факт вынесения приговора за взятки будет доказан. Это может произойти только после приговора суда», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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