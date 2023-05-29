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Сын экс-олигарха из Ростовской области Базияна попал под частичную мобилизацию на СВО

29 мая 2023, 06:47
Фото: mil.ru
Сын экс-олигарха из Ростовской области Базияна попал под частичную мобилизацию на СВО
Предприниматель Юрия Базиян, который является сыном бывшего владельца стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна, мог попасть в зону СВО, сообщают СМИ.

«Дон 24» со ссылкой на источник пишет, что Юрий Базиян якобы попал под частичную мобилизацию и сейчас находится в зоне спецоперации. Издание сообщило, что он проживал в Москве и его призвал на службу один из столичных военкоматов.

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«Произошло это в октябре 2022 года. Сейчас он успешно выполняет боевые задания», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что Базияна-старшего признали банкротом, однако правоохранители подозревают, что сделано это было умышленно. В результате возбудили уголовное дело, но сам фигурант уехал из страны.

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