Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
«Дон 24» со ссылкой на источник пишет, что Юрий Базиян якобы попал под частичную мобилизацию и сейчас находится в зоне спецоперации. Издание сообщило, что он проживал в Москве и его призвал на службу один из столичных военкоматов.
«Произошло это в октябре 2022 года. Сейчас он успешно выполняет боевые задания», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что Базияна-старшего признали банкротом, однако правоохранители подозревают, что сделано это было умышленно. В результате возбудили уголовное дело, но сам фигурант уехал из страны.