Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По словам собеседника RostovGazeta, повышенные цены на такси в непогоду компенсируют трудозатраты водителя.
«В плохую погоду приходится прикладывать больше усилий, чтобы с комфортом и безопасно довезти пассажира. Больше аварийных ситуаций возникает на дороге», - поясняет Акоп.
Он добавляет, что спрос на такси у горожан в дождь всегда увеличивается в 1,5 -2 раза.
«Всегда больше заказов на поездки. Чем хуже погода, тем больше поездок. С такси работает не так, как с другими товарами: если чего-то много, то лишь бы продать. Если есть спрос, то он никуда не исчезнет и человек готов заплатить больше почти в любом случае, особенно, если погода плохая» - рассказывает таксист.
Он также пояснил, что в дождь на дорогах замедленное движение и больше пробок – это увеличивает расход бензина.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом.