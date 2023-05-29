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Таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут во время ливней

29 мая 2023, 12:22
Фото: Natalia Medd/flickr.com/CC BY-SA 2.0
Таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут в дождь
Главная причина роста цен на такси в плохую погоду – спрос, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский таксист Акоп Еремян

По словам собеседника RostovGazeta, повышенные цены на такси в непогоду компенсируют трудозатраты водителя.

«В плохую погоду приходится прикладывать больше усилий, чтобы с комфортом и безопасно довезти пассажира. Больше аварийных ситуаций возникает на дороге», - поясняет Акоп.

Он добавляет, что спрос на такси у горожан в дождь всегда увеличивается в 1,5 -2 раза.

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«Всегда больше заказов на поездки. Чем хуже погода, тем больше поездок.  С такси работает не так, как с другими товарами: если чего-то много, то лишь бы продать. Если есть спрос, то он никуда не исчезнет и человек готов заплатить больше почти в любом случае, особенно, если погода плохая» - рассказывает таксист.

Он также пояснил, что в дождь на дорогах замедленное движение и больше пробок – это увеличивает расход бензина.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом.

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#Анна Ивченко#Дождь в Ростове#Цены на такси#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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