«Всегда больше заказов на поездки. Чем хуже погода, тем больше поездок. С такси работает не так, как с другими товарами: если чего-то много, то лишь бы продать. Если есть спрос, то он никуда не исчезнет и человек готов заплатить больше почти в любом случае, особенно, если погода плохая» - рассказывает таксист.