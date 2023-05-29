Транспортную компанию “Мовиста” подозревают во взяточничестве в Ярославле

По данным следствия, Черемных и другие чиновники с 1 февраля по 19 мая 2023 года неоднократно получали деньги от Александра Советникова — главы «Мовиста». Компания должна была заняться модернизацией трамвайной сети в Ярославле. Общая сумма взяток составила 1 миллион 605 тысяч 453 рубля. В компании «Мовиста Регионы» пока воздержались от комментариев журналистам Properm.ru. По данным «Коммерсанта», в отношении Советникова также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», сообщает properm.ru.