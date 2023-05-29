Транспортную компанию “Мовиста” подозревают во взяточничестве в Ярославле

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По данным следствия, Черемных и другие чиновники с 1 февраля по 19 мая 2023 года неоднократно получали деньги от Александра Советникова — главы «Мовиста». Компания должна была заняться модернизацией трамвайной сети в Ярославле. Общая сумма взяток составила 1 миллион 605 тысяч 453 рубля. В компании «Мовиста Регионы» пока воздержались от комментариев журналистам Properm.ru. По данным «Коммерсанта», в отношении Советникова также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», сообщает properm.ru.
В ноябре 2022 года был заключен договор городской администрации Перми с ООО «Мовиста Регионы Пермь» о комплексной модернизации трамвайной системы города.
Договор предусматривает ремонт 35 километров путей, реконструкцию депо и семи тяговых подстанций, а также поставку 44 новых вагонов до 2025 года. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 миллиарда рублей.
ООО «Мовиста Регионы» принадлежит Александру Советникову и АО «Новтри». АО «Новтри» принадлежит Александре Орловой (Созыкиной), гендиректор компании Дмитрий Ким, юрлицо зарегистрировано в Москве. Руководителю «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы» с выручкой за 2021 год 531 миллион рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за 2021 год и пару предыдущих работают с убытком, среди них и «Мовиста Регионы», и ГК «Мовиста», и «Мовиста городской транспорт». В холдинге вообще нет прибыльных компаний.
Александр Советников является гендиректором и владельцем группы компаний «Мовиста». Родился в 1977 году, бизнесмен. Он же руководитель «Мовиста Регионы Пермь». Ранее Александр Советников был генеральным директором компании «РТ-Инвест Транспортные Системы», которая являлась оператором системы сбора платы с большегрузных автомобилей «Платон». Среди ее учредителей — миллиардер Игорь Ротенберг.