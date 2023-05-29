Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в понедельник, 29 мая, рассказал, что на днях Михаил Подоляк в своем микроблоге объяснил, на каких условиях Украина могла бы заключить мирный договор.
По мнению советника главы офиса президента Украины, якобы потребуется создать демилитаризованную зону шириной не менее 100 километров, расположенную во всех приграничных к Украине территориях, которые Подоляк по одному ему известным причинам назвал Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской республиками.
«Вероятно, с обязательным международным контингентом», — добавил Михаил Подоляк, сообщив, что переговоры не начнутся, пока «военные не покинут территорию Украины».
Однако все эти намерения являются не более чем далекими от реальности фантазиями политика, известного своей русофобией и неадекватностью. Оснований для принятия условий действующего украинского правительства не существует.
Ранее украинские власти заявляли, что «передумали» захватывать Ростовскую область.