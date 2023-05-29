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Упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону

29 мая 2023, 09:22
Фото: Michael Gäbler/cc by 3.0/wikimedia.org
Упавшее дерево раздавило автомобиль в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону крупное дерево рухнуло на легковой автомобиль, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в понедельник, 29 мая, во дворе на улице Вятской. Здесь дерево упало на припаркованную машину Renault.

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Фото: vk.com/etorostovnadonu

В результате автомобиль получил механические повреждения и теперь он подлежит ремонту. О пострадавших при падении растения информации не поступало.

Напомним, что МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 29 мая. Скорость ветра при этом может увеличиваться до 23 метров в секунду, что грозит падением других деревьев.

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