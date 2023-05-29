Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Происшествие случилось в понедельник, 29 мая, во дворе на улице Вятской. Здесь дерево упало на припаркованную машину Renault.
В результате автомобиль получил механические повреждения и теперь он подлежит ремонту. О пострадавших при падении растения информации не поступало.
Напомним, что МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 29 мая. Скорость ветра при этом может увеличиваться до 23 метров в секунду, что грозит падением других деревьев.