Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Власти Ростова обещают в этом году отремонтировать 15 тротуаров. Для выполнения работ уже заключены контракты с подрядчиками. Отремонтировать тротуары должны до 1 июля этого года.
Речь идет о тротуарах на улицах 6-я Кольцевая, Пацаева, в переулке Рационализаторском, на улицах 3-я Линия, Готвальда, Оганова, Алейникова, Врубовая, Лизы Чайкиной.
Сообщается, что во время ремонта будут обустроены пандусы для маломобильных групп населения. Восстановить обещают и тротуары рядом с пешеходными переходами.
Ранее сообщалось, что велодорожка может появиться на набережной в Ростове-на-Дону.