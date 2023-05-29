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В 2023 году в Ростове отремонтируют 15 тротуаров

29 мая 2023, 07:00
Фото: 1MI
До июля этого года в Ростове отремонтируют 15 тротуаров, сообщили в администрации города.

Власти Ростова обещают в этом году отремонтировать 15 тротуаров. Для выполнения работ уже заключены контракты с подрядчиками. Отремонтировать тротуары должны до 1 июля этого года.

Речь идет о тротуарах на улицах 6-я Кольцевая, Пацаева, в переулке Рационализаторском, на улицах 3-я Линия, Готвальда, Оганова, Алейникова, Врубовая, Лизы Чайкиной.

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Сообщается, что во время ремонта будут обустроены пандусы для маломобильных групп населения. Восстановить обещают и тротуары рядом с пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что велодорожка может появиться на набережной в Ростове-на-Дону.

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