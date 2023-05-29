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В Ростове, Краснодаре и Волгограде отменили концерты Дианы Арбениной

29 мая 2023, 17:23
Фото: pxhere.com
В Ростове, Краснодаре и Волгограде отменили концерты Дианы Арбениной
В Ростове и еще двух городах юга России отменили концерты Дианы Арбениной, выступившей против СВО, об этом сообщили в Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT в понедельник, 29 мая, объявил об отмене концертов исполнительницы Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», которые должны были пройти в июне на сценах Ростова, Краснодара и Волгограда.

Авторы канала уточнили, что и сейчас на официальном сайте группы можно купить билет на выступление артистов в КСК «Экспресс» 9 июня, а также выступления в Краснодаре и Волгограде. Стоимость посещения концертов варьируется от 2,5 до семи тысяч рублей за место.

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Между тем, представители концертных залов утверждают, что выступление Арбениной состоится, а в Ростове и вовсе заявили, что у них нет даже договора на аренду зала. При этом часть билетов уже раскупили.

Информация о концертах будет уточняться.

Напомним, ранее в Ростове сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной после скандала, вызванного взглядами артистки на проведение спецоперации.

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