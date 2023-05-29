В Ростове, Краснодаре и Волгограде отменили концерты Дианы Арбениной

Авторы канала уточнили, что и сейчас на официальном сайте группы можно купить билет на выступление артистов в КСК «Экспресс» 9 июня, а также выступления в Краснодаре и Волгограде. Стоимость посещения концертов варьируется от 2,5 до семи тысяч рублей за место.