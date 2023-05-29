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В Ростове-на-Дону оправдали фигурантов дела о массовом убийстве людей на ферме

29 мая 2023, 13:02
Фото: US Air Force: Senior Airman Kevin Tanenbaum/cc0
В Ростове-на-Дону оправдали фигурантов дела о массовом убийстве людей на ферме
В Ростове-на-Дону оправдали фигурантов дела о перестрелке в Ростовской области, когда погибли пять человек, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.

Напомним, что 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов фермеры не смогли поделить территорию для выпаса скота и решили выяснить отношения с помощью оружия. Это привело к перестрелке и гибели людей.

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После этого возбудили уголовное дело, которое передали в суд. Теперь стало известно, что провозглашен оправдательный приговор в отношении Дакишвили Заури, Дакишвили Гиоргия, Дикишвили Василия, Мамаева Мераби, Мусаева Сулима, Ибрагимова Рашида.

«Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта, ввиду непричастности к совершению преступлений», — уточнили в пресс-службе.

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