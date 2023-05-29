Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Напомним, что 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубов фермеры не смогли поделить территорию для выпаса скота и решили выяснить отношения с помощью оружия. Это привело к перестрелке и гибели людей.
После этого возбудили уголовное дело, которое передали в суд. Теперь стало известно, что провозглашен оправдательный приговор в отношении Дакишвили Заури, Дакишвили Гиоргия, Дикишвили Василия, Мамаева Мераби, Мусаева Сулима, Ибрагимова Рашида.
«Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта, ввиду непричастности к совершению преступлений», — уточнили в пресс-службе.