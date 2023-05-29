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В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде в начале июня

29 мая 2023, 05:14
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале лета будет теплая и дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 29 мая, ожидаются осадки, а воздух прогреется до 22 градусов. Может усилиться ветер до четырех метров в секунду.

Во вторник температура составит 26 градусов, в среду — 24 градуса, дожди в это время будут сохраняться. Осадки ожидаются и в четверг, 1 июня, а воздух прогреется до 25 градусов.

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В пятницу дожди прекратятся и будет облачно, но в субботу снова начнутся осадки. Порывы ветра в это время будут достигать шести метров в секунду.

Ранее в Ростове полностью ликвидировали последствия грозы и града 27 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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