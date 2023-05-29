Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В понедельник, 29 мая, ожидаются осадки, а воздух прогреется до 22 градусов. Может усилиться ветер до четырех метров в секунду.
Во вторник температура составит 26 градусов, в среду — 24 градуса, дожди в это время будут сохраняться. Осадки ожидаются и в четверг, 1 июня, а воздух прогреется до 25 градусов.
В пятницу дожди прекратятся и будет облачно, но в субботу снова начнутся осадки. Порывы ветра в это время будут достигать шести метров в секунду.
Ранее в Ростове полностью ликвидировали последствия грозы и града 27 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.