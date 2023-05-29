В Ростове проведут аукцион для поиска арендатора “Доходного дома Лисицына”

Само здание построили в 1912 году, и, согласно данным бюллетеня, речь идет об аренде под офисы и коммерцию литера А общей площадью 87,8 квадратных метра, состоящего из комнат №1-3Б, первого этажа и подвала. Договор аренды собираются заключить на пять лет, при этом минимальный ежемесячный платеж будет составлять не менее 34,3 тысячи рублей без учета НДС. Доходный дом относится к выявленным объектам ОКН.