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В Ростове проведут аукцион для поиска арендатора «Доходного дома Лисицына»

29 мая 2023, 16:38
Фото: Яндекс.Карты.
В Ростове проведут аукцион для поиска арендатора “Доходного дома Лисицына”
В Ростове объявили аукцион для сдачи в аренду нежилых помещений «Доходном доме Ф. Г. Лисицына» в переулке Братском, сведения об этом появились на портале правительства.

В понедельник, 29 мая, МКУ «Управление казной города Ростова-на-Дону» объявило о проведении аукциона 26 июня. Предметом торгов станет аренда нежилых помещений дореволюционного «Доходного дома Ф. Г. Лисицына», который расположен в самом центре города — переулке Братском, 17/ улице Московской, 9.

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Само здание построили в 1912 году, и, согласно данным бюллетеня, речь идет об аренде под офисы и коммерцию литера А общей площадью 87,8 квадратных метра, состоящего из комнат №1-3Б, первого этажа и подвала. Договор аренды собираются заключить на пять лет, при этом минимальный ежемесячный платеж будет составлять не менее 34,3 тысячи рублей без учета НДС. Доходный дом относится к выявленным объектам ОКН.

Аукцион пройдет 26 июня, заявки на участие можно подать до 16.00 мск 21 июня. Подробности о приеме заявок и информацию об объекте можно изучить по ссылке.

Ранее власти прокомментировали информацию о сносе Парамоновских складов.

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