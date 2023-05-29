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Published Сегодня, 11:48
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В субботу, 27 мая, около 23.20 мск на 807-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области произошла авария с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились 34 человека.
Водитель автобуса Van Hool вез пассажиров в Воронеж из Каменска-Шахтинского, когда потерял управление и врезался в металлические барьерные ограждения. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его 56-летний пассажир.
Сотрудники ДПС обеспечили безопасное движение транспорта на аварийном участке, уцелевших пассажиров пересадили в другие автобусы, чтобы они продолжили путь.
Ранее в Ростове водитель погиб в аварии после столкновения с микроавтобусом и деревом.