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В Ростовской области на М-4 «Дон» в аварию попал автобус с десятками пассажиров

29 мая 2023, 11:48
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области на М-4 «Дон» в аварию попал автобус с десятками пассажиров
В Чертковском районе Ростовской области на М-4 «Дон» произошла авария с участием автобуса, пострадали два человека, подробностями поделились в УГИБДД региона.

В субботу, 27 мая, около 23.20 мск на 807-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области произошла авария с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились 34 человека.

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Водитель автобуса Van Hool вез пассажиров в Воронеж из Каменска-Шахтинского, когда потерял управление и врезался в металлические барьерные ограждения. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его 56-летний пассажир.

Сотрудники ДПС обеспечили безопасное движение транспорта на аварийном участке, уцелевших пассажиров пересадили в другие автобусы, чтобы они продолжили путь.

Ранее в Ростове водитель погиб в аварии после столкновения с микроавтобусом и деревом.

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