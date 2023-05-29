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В Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей

29 мая 2023, 15:17
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области задержали браконьеров с уловом судака на 1 миллион рублей
В Ростовской области рыбакам, задержанным с незаконным уловом, грозит до пяти лет заключения, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД региона.

В ходе «Путина-2023» сотрудникам донского УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области вместе с контролирующими органами удалось задержать трех рыбаков, которые производили незаконный вылов рыбы в районе Приморки в Неклиновском районе.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у рыбаком ставные неводы, два катера и 156 штук судака. Общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, составила более одного миллиона рублей.

Браконьеров задержали в Ростовской области за вылов краснокнижной рыбы
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Сейчас в отношении дончан возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном вылове рыбы, в ГУ МВД уточнили, что если вина подозреваемых будет доказана — наказание может составить до пяти лет заключения.

Ранее в Ростовской области задержанные браконьеры оказались сотрудниками полиции.

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