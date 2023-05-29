Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В ходе «Путина-2023» сотрудникам донского УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области вместе с контролирующими органами удалось задержать трех рыбаков, которые производили незаконный вылов рыбы в районе Приморки в Неклиновском районе.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у рыбаком ставные неводы, два катера и 156 штук судака. Общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, составила более одного миллиона рублей.
Сейчас в отношении дончан возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном вылове рыбы, в ГУ МВД уточнили, что если вина подозреваемых будет доказана — наказание может составить до пяти лет заключения.
Ранее в Ростовской области задержанные браконьеры оказались сотрудниками полиции.