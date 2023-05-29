В ведомство поступили сведения о том, что в онкодиспансере не хватает жизненно важных лекарств, которые пациенты должны получать бесплатно. Речь идет, например, о препаратах «Итулси», «Ленвима», «Деносумаб» и еще трех препаратах, которые пациентам выдают бесплатно. Большинство из них очень дорогостоящие и не по карману человеку со средним заработком, например, упаковки «Итулси» от компании Pfizer хватает на 21 день, а ее стоимость составляет около 60 тысяч рублей.