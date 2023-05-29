rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Изображение материала

В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств

29 мая 2023, 14:57
Фото: Steven Zwerink/flickr.com/CC BY-SA 2.0
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
В Ростовской области запрещают продажу алкоголя и проверяют онкодиспансер из-за нехватки лекарств, пока ВСУ используют для атак новое оружие.

Праздник «всухую»

Департамент потребрынка Ростовской области напомнил, что в День защиты детей, 1 июня, в Ростове и Таганроге будут действовать ограничения продажи алкогольных напитков.

Власти уточняют, что в День защиты детей эта ограничения будут действовать на территории всей Ростовской области, правило не будет распространяться только на торговлю алкоголем в объектах общепита. Предпринимателям также напоминают, что за нарушение правил торговли спиртным во время действия запрета грозит административная ответственность.

Департамент потребрынка Ростовской области напомнил, что в День защиты детей, 1 июня, в Ростове и Таганроге будут действовать ограничения продажи алкогольных напитков.Департамент потребрынка Ростовской области напомнил, что в День защиты детей, 1 июня, в Ростове и Таганроге будут действовать ограничения продажи алкогольных напитков.
Департамент потребрынка Ростовской области напомнил, что в День защиты детей, 1 июня, в Ростове и Таганроге будут действовать ограничения продажи алкогольных напитков.
Фото: 1MI

Нечестный прием

В понедельник, 29 мая, стало известно, что на днях ВСУ могли использовать термобарическое оружие против российских военных.

Ростовский доброволец, вернувшийся из зоны СВО, рассказал СМИ, что недавно получил ранение. Пока он ждал, что за ним придут товарищи, ВСУ нанесли удар из тяжелой огнеметной системы по складу боеприпасов.

Характер взрыва может свидетельствовать о том, что неприятель применил термобарическое оружие, использующее атмосферный кислород в качестве катализатора высокотемпературного взрыва.

Официальной информации о произошедшем не поступало, данные уточняются.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что на днях ВСУ могли использовать термобарическое оружие против российских военных.В понедельник, 29 мая, стало известно, что на днях ВСУ могли использовать термобарическое оружие против российских военных.
В понедельник, 29 мая, стало известно, что на днях ВСУ могли использовать термобарическое оружие против российских военных.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Недостаток медикаментов

Согласно данным донских СМИ, Минздрав Ростовской области собирается провести проверку областного онкодиспансера, чтобы проверить сообщения о жалобах на недостаток лекарств.

Ростовчане страдают без воды и лекарств и боятся новой частичной мобилизации
Узнать подробнее

В ведомство поступили сведения о том, что в онкодиспансере не хватает жизненно важных лекарств, которые пациенты должны получать бесплатно. Речь идет, например, о препаратах «Итулси», «Ленвима», «Деносумаб» и еще трех препаратах, которые пациентам выдают бесплатно. Большинство из них очень дорогостоящие и не по карману человеку со средним заработком, например, упаковки «Итулси» от компании Pfizer хватает на 21 день, а ее стоимость составляет около 60 тысяч рублей.

Однако, как выяснили представители СМИ, онкодиспансер покупает лекарство не у производителя, а через посредника. Более того медицинская организация якобы не произвела необходимые платежи в полном объеме, что привело к перебоям с поставками, теперь онкодиспансер ждет проверка.

Читайте также:
Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментовРостовская область попала в рейтинг регионов с высоким уровнем загрязнения водоемовВ Ростове-на-Дону оправдали фигурантов дела о массовом убийстве людей на ферме
#Надежда Пустяк#Происшествие#Медицина#Медицина в Ростовской области#Здоровье#Лекарства#Минздрав#Спецоперация#Алкоголь#Купить алкоголь в Ростове#Праздники в Ростовской области#Закон#18+#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Украина
Подпишитесь
Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове
Сегодня, 14:56
Ростовчане пожаловались на обрушение потолка в аварийном доме на Нагибина
Сегодня, 14:03
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая
Сегодня, 13:26
Приставы Ростовской области составили портрет типичного неплательщика алиментов
Сегодня, 13:14
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Сегодня, 07:50