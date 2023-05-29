Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Департамент потребрынка Ростовской области напомнил, что в День защиты детей, 1 июня, в Ростове и Таганроге будут действовать ограничения продажи алкогольных напитков.
Власти уточняют, что в День защиты детей эта ограничения будут действовать на территории всей Ростовской области, правило не будет распространяться только на торговлю алкоголем в объектах общепита. Предпринимателям также напоминают, что за нарушение правил торговли спиртным во время действия запрета грозит административная ответственность.
В понедельник, 29 мая, стало известно, что на днях ВСУ могли использовать термобарическое оружие против российских военных.
Ростовский доброволец, вернувшийся из зоны СВО, рассказал СМИ, что недавно получил ранение. Пока он ждал, что за ним придут товарищи, ВСУ нанесли удар из тяжелой огнеметной системы по складу боеприпасов.
Характер взрыва может свидетельствовать о том, что неприятель применил термобарическое оружие, использующее атмосферный кислород в качестве катализатора высокотемпературного взрыва.
Официальной информации о произошедшем не поступало, данные уточняются.
Согласно данным донских СМИ, Минздрав Ростовской области собирается провести проверку областного онкодиспансера, чтобы проверить сообщения о жалобах на недостаток лекарств.
В ведомство поступили сведения о том, что в онкодиспансере не хватает жизненно важных лекарств, которые пациенты должны получать бесплатно. Речь идет, например, о препаратах «Итулси», «Ленвима», «Деносумаб» и еще трех препаратах, которые пациентам выдают бесплатно. Большинство из них очень дорогостоящие и не по карману человеку со средним заработком, например, упаковки «Итулси» от компании Pfizer хватает на 21 день, а ее стоимость составляет около 60 тысяч рублей.
Однако, как выяснили представители СМИ, онкодиспансер покупает лекарство не у производителя, а через посредника. Более того медицинская организация якобы не произвела необходимые платежи в полном объеме, что привело к перебоям с поставками, теперь онкодиспансер ждет проверка.