В Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В понедельник, 29 мая, Telegram-канал «Ростов Папа» поделился кадрами видеозаписи, на которых неизвестные мужчины запечатлели дельфина, плавающего в реке Дон. Водное млекопитающее, судя по его маленькому размеру, было дельфиненком. Животное показалось из воды всего два раза, продемонстрировав спинной плавник, после чего скрылось из виду.
«Лишь бы не убили рыбаки», — с беспокойством заметили ростовчане.
«Умирать к нам приплывают», — предположили местные жители.
«Может за рыбой пришёл?», — удивились горожане, заметив, что дельфину не место в пресной воде.
Неделей ранее на берегу Азовского моря обнаружили мертвых дельфинов.