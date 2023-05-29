В Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове

В понедельник, 29 мая, Telegram-канал «Ростов Папа» поделился кадрами видеозаписи, на которых неизвестные мужчины запечатлели дельфина, плавающего в реке Дон. Водное млекопитающее, судя по его маленькому размеру, было дельфиненком. Животное показалось из воды всего два раза, продемонстрировав спинной плавник, после чего скрылось из виду.