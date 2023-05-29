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В Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове

29 мая 2023, 12:50
Фото: U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 2nd Class Veronica Birmingham./cc0
В Сети появилось видео с дельфином, замеченном у Западного моста в Ростове

В Ростове у Западного моста через реку Дон заметили дельфина

В Ростове в реке Дон около Западного моста заметили дельфина, видео появилось в соцсетях.

В понедельник, 29 мая, Telegram-канал «Ростов Папа» поделился кадрами видеозаписи, на которых неизвестные мужчины запечатлели дельфина, плавающего в реке Дон. Водное млекопитающее, судя по его маленькому размеру, было дельфиненком. Животное показалось из воды всего два раза, продемонстрировав спинной плавник, после чего скрылось из виду.

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Животное показалось из воды всего два раза, продемонстрировав спинной плавник, после чего скрылось из виду.
Видео: ТГ канал Ростов Папа

«Лишь бы не убили рыбаки», — с беспокойством заметили ростовчане.

«Умирать к нам приплывают», — предположили местные жители.

«Может за рыбой пришёл?», — удивились горожане, заметив, что дельфину не место в пресной воде.

Неделей ранее на берегу Азовского моря обнаружили мертвых дельфинов.

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