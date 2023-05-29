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В создании ОПГ подозревают 40 сотрудников ГИБДД в Ростовской области

29 мая 2023, 09:25
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В создании ОПГ подозревают 40 сотрудников ГИБДД в Ростовской области
Уголовное дело завели на 40 сотрудников ГИБДД в Ростовской области, их подозревают в создании ОПГ, пишут СМИ.

В Ростовской области уголовное дело о создании и участии в ОПГ возбудили в отношении 40 сотрудников регионального ГИБДД. По этой же статье дела возбудили и против неустановленных лиц из числа руководства отдельного Донского батальона № 1 ДПС.

По информации 1рнд, несмотря на то, что всем фигурантам инкриминируют участие в ОПГ, ее главарь в деле не указан. Вероятно, он будет установлен после первых допросов и дальнейшего расследования дела.

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Официальных подробностей от ГИБДД и МВД пока не поступало, они уточняются.

Напомним, параллельно в Ростове дело о создании и участии в ОПГ возбудили против полицейских. Они, предположительно, брали взятки с коммерсантов, владеющих табачными ларьками. За деньги стражи правопорядка закрывали глаза на незаконные аспекты их деятельности. Также полицейских подозревают в давлении и угрозах в отношении ростовских чиновников.

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