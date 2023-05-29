Напомним, параллельно в Ростове дело о создании и участии в ОПГ возбудили против полицейских. Они, предположительно, брали взятки с коммерсантов, владеющих табачными ларьками. За деньги стражи правопорядка закрывали глаза на незаконные аспекты их деятельности. Также полицейских подозревают в давлении и угрозах в отношении ростовских чиновников.