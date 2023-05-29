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Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В ЦБ РФ хотят распространить льготную ипотеку на вторичную жилье

29 мая 2023, 18:07
Банк России рассматривает вопрос о расширении льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Предполагается, что адресные программы, такие как семейная ипотека, могут быть применены на этом сегменте рынка.

Однако заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что этот шаг может привести к увеличению цен на жилье, а не к улучшению его доступности. Введение льготной ипотеки уже повлияло на стоимость первичного жилья, пишет 360tv.ru.

В конце апреля Центробанк заявил о целесообразности расширения адресных программ льготной ипотеки на вторичный рынок. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила свою поддержку предложению, поскольку адресные программы помогают конкретным людям, а не застройщикам.

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