В ЦБ РФ хотят распространить льготную ипотеку на вторичную жилье

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Однако заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что этот шаг может привести к увеличению цен на жилье, а не к улучшению его доступности. Введение льготной ипотеки уже повлияло на стоимость первичного жилья, пишет 360tv.ru.
В конце апреля Центробанк заявил о целесообразности расширения адресных программ льготной ипотеки на вторичный рынок. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила свою поддержку предложению, поскольку адресные программы помогают конкретным людям, а не застройщикам.