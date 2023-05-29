Поздним вечером 28 мая ДТП произошло на улице Профсоюзной, 89 в Ростове. Неустановленный водитель Mitsubishi Colt влетел на припаркованные автомобили Daewoo Nexia и Hyundai ix35. Удар был настолько сильным, что Hyundai отбросило в стоящий рядом Kia Cerato и опору ЛЭП.