Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:52
Поздним вечером 28 мая ДТП произошло на улице Профсоюзной, 89 в Ростове. Неустановленный водитель Mitsubishi Colt влетел на припаркованные автомобили Daewoo Nexia и Hyundai ix35. Удар был настолько сильным, что Hyundai отбросило в стоящий рядом Kia Cerato и опору ЛЭП.
В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка Mitsubishi. Водитель, не оказав ей помощи, сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.
Расследование всех обстоятельств аварии продолжается.
Накануне в Ростове водитель Audi врезался в опору ЛЭП, повредил чужое авто и скрылся.