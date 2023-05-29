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Виновник массового ДТП в Ростове бросил раненную пассажирку и сбежал

29 мая 2023, 09:49
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Виновник массового ДТП в Ростове бросил раненную пассажирку и сбежал
В Ростове водитель иномарки устроил массовое ДТП и сбежал, рассказали в ГИБДД.

Поздним вечером 28 мая ДТП произошло на улице Профсоюзной, 89 в Ростове. Неустановленный водитель Mitsubishi Colt влетел на припаркованные автомобили Daewoo Nexia и Hyundai ix35. Удар был настолько сильным, что Hyundai отбросило в стоящий рядом Kia Cerato и опору ЛЭП.

В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка Mitsubishi. Водитель, не оказав ей помощи, сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

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Расследование всех обстоятельств аварии продолжается.

Накануне в Ростове водитель Audi врезался в опору ЛЭП, повредил чужое авто и скрылся.

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