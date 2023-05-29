Компания Арутюна Сурмаляна сразу же после его возвращения приступила к строительству жилого комплекса «Сокол на Магнитогорской». На этот раз проект вышел за пределы Ростова — в Новочеркасск. Другой ЖК ООО «Галактика» возвела в районе Вертолетного поля в Ростове. Сурмалян также пообещал достроить дома очередных обманутых дольщиков в ЖК «Европейский» в Железнодорожном районе. Суд над застройщиком многоквартирных домов завершился только в июле 2021 года ущерб, причиненный дольщикам, оценили в 2 млрд рублей. При этом компания Арутюна Сурмаляна, как и обещала, сдала дом в 2020 году, хотя покупатели рассчитывали заселиться в квартиры на пять лет раньше. Позднее в Ростове появились еще несколько жилых комплексов от СЗ «Сокол» и «Галактики»: ЖК «Сокол на Оганова», ЖК «Сокол Градъ». По данным «Единого ресурса застройщиков», на 1 мая 2023 года ООО «Галактика» занимает 8 строчку в рейтинге застройщиков Ростовской области.