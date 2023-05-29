Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Два года назад Арутюн Сурмалян занимал 56-ю строчку в рейтинге влиятельных ростовчан и 36-ю в рейтинге самых богатых ростовчан от RostovGazeta. По итогам 2021 года Сурмалян стал вторым самым богатым депутатом Ростовской области — он задекларировал доход размером 99,2 млн рублем. Свою империю он в буквальном смысле построил сам: владеет сразу несколькими строительными компаниями ГК «Сокол», ООО «Интеграл», СЗ «Галактика-Юг». Он же владеет 90% компании СЗ «Галактика», 73% составляет доля Сурмаляна в ООО «Рускамень» и ТД «Рускамень».
В отличие от других героев нашего проекта, Самургашева и Арутюнянца, Арутюн Сурмалян — не коренной донской армянин. Он родился в небольшом грузинском поселке Акалцихе в 1970 году. Отец будущего миллионера работал на стройке, мать — на птицефабрике.
За высшим образованием Сурмалян приехал в Ростов. Здесь он успешно закончил Ростовский государственный экономический университет, который в те годы носил название Ростовского института народного хозяйства и стал специалистом по «бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности». Как признавался депутат, он первый из семьи получил высшее образование.
В студенческие годы Сурмалян не гнушался подработками: на стройке плотником, поставщиком в комиссионных магазинах. После окончания университета будущий бизнесмен год проработал по специальности в налоговой инспекции по Пролетарскому району в должности старшего государственного налогового инспектора. Однако бухгалтерские будни не вдохновили Арутюна Сурмаляна и он решил основать собственный бизнес. Это было начало девяностых, когда почти каждый пытался организовать собственное дело.
Первым бизнес-проектом Сурмаляна стала торговая многоотраслевая фирма «ВЭВ», в которой он работал директором с 1992 года. Спустя два года он стал начальником службы безопасности в этой компании. С 1996 года Арутюн Сурмалян перешел на должность вице-президента в компанию, которая была учреждена в 1995 году по решению «ВЭВ».
В 1997 году герой начал работать в фирме по торговле топливом ПКФ «Русь». В 2004 году он уволился. Именно тогда у Арутюна Сурмаляна появился первый собственный бизнес — строительная компания «Сокол». Первым проектом ростовского предпринимателя стал торговый центр на площади Дружинников с одноименным названием «Сокол». Он открыл свои двери для посетителей в 2008 году. На соседней с ТРЦ территории Сурмалян построил фонтан.
Строительство жилых домов миллионер начал не с котлована, как это делали все другие застройщики Ростова в то время, а с завершения строительства домов обманутых дольщиков на улице Крупской, 82. При этом строительные работы выполнялись в основном компанией ООО «Галактика».
В 2010 году бизнесмен начал исследовать сферу капиталовложения в юго-западном филиале ООО «Сбербанк Капитал». Эта компания продавала активы, которые находились в собственности госбанка. Однако спустя четыре года предприниматель вернулся к строительству и снова стал руководителем ООО «Галактика».
Компания Арутюна Сурмаляна сразу же после его возвращения приступила к строительству жилого комплекса «Сокол на Магнитогорской». На этот раз проект вышел за пределы Ростова — в Новочеркасск. Другой ЖК ООО «Галактика» возвела в районе Вертолетного поля в Ростове. Сурмалян также пообещал достроить дома очередных обманутых дольщиков в ЖК «Европейский» в Железнодорожном районе. Суд над застройщиком многоквартирных домов завершился только в июле 2021 года ущерб, причиненный дольщикам, оценили в 2 млрд рублей. При этом компания Арутюна Сурмаляна, как и обещала, сдала дом в 2020 году, хотя покупатели рассчитывали заселиться в квартиры на пять лет раньше. Позднее в Ростове появились еще несколько жилых комплексов от СЗ «Сокол» и «Галактики»: ЖК «Сокол на Оганова», ЖК «Сокол Градъ». По данным «Единого ресурса застройщиков», на 1 мая 2023 года ООО «Галактика» занимает 8 строчку в рейтинге застройщиков Ростовской области.
Кроме ведения бизнеса Арутюн Сурмалян уделяет время и общественной деятельности. Он стал председателем армянского совета «Нор-Нахичевана» в 2005 году, а в 2012 занял пост президента. Предприниматель также является главой РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община». На этнической родине ростовского бизнесмена в 2005 году был открыт мемориал казакам, которые погибли в русско-турецких и персидских войнах, защищая Армению. Арутюн Сурмалян стал спонсором памятника. Он также стал одним из первых ростовчан, кто отправляет гуманитарную помощь нуждающимся во время конфликта на юго-востоке Украины. Благотворительной деятельностью Сурмалян продолжил заниматься и во время проведения специальной военной операции. Помимо всего прочего предприниматель ведет и гостиничный бизнес: в Ростове ему принадлежит четырехзвездочный отель «Севан Плаза», часть помещений которого отведена для размещения генерального консульства Армении.
В свой плотный график Арутюн Сурмалян сумел вместить даже политическую деятельность. Впервые в областное Заксобрание он избрался в 2013 году. До этого представлял Железнодорожный район в городской думе.
Избирательная кампания Сурмаляна проходила неспокойно. В интервью для издания «Ноев ковчег» (№ 19 (225) Октябрь (16-31) 2013 года) в беседе с Анной Лебедевой, он заявил, что оппоненты пытались приписать ему намерение переименовать Театральную площадь в площадь Мартироса Сарьяна и отделить район Нахичевань-на-Дону от Ростова, сделав ее отдельным армянским городом, которым он был до 20-х годов прошлого века.
Несмотря на все сложности предвыборная кампания прошла успешно и спустя пять лет Арутюна Сурмаляна даже переизбрали на второй срок. Согласно последнему рейтингу журнала Forbes 2012 года, где числится имя Арутюна Сурмаляна, он стал восемьдесят третьим самым богатым депутатом стране. Его состояние оценили в 82,49 млн рублей. Сейчас ростовский бизнесмен владеет двенадцатью фирмами, которые суммарно приносят ему 630 млн рублей в год.
В течении последних трех лет у Арутюна Сурмаляна не возникало каких-либо проблем в ведении бизнеса. Он также один из немногих застройщиков в Ростове, кто не имеет серьезных разногласий с правительством региона. Более того, за достраивание домов обманутых дольщиков власти оказывали поддержку Сурмаляну. Например, предлагали землю для застройки. Практические все проекты, которыми ростовский бизнесмен планирует заняться в ближайшее время — социальные и одобрены в администрации.
Так, компания депутата до 2027 года обещает построить в Ростовской области музей советского разведчика Геворка Вартаняна на улице Серафимовича, 70. Инвестор уже получил земельный участок. В музейный комплекс также войдет сквер, который разобьют на месте снесенных аварийных домов. Еще один значимый для города объект, который доверили построить Арутюну Сурмаляну — дорога в четвертом микрорайоне Левенцовский по улице Жданова. Госэкспертиза одобрила проект в декабре 2022 года. Известно, что заказчиком выступил городской департамент автодорог. Летом 2022 года ООО СЗ «Галактика» заявило, что разработает проект планировки и межевания для бассейна и дороги в Александровке.
Крупный девелопер Арутюн Сурмалян видит развитие своего бизнеса в будущем в сфере строительства социальных объектов общего пользования. Такая тактика поможет ему прорекламировать свои фирмы и повысить стоимость объектов, а также добиться увеличения финансирования от правительства и новых совместных проектов.
Арутюн Сурмалян — третий герой сериала «Владельцы на Дону». Ранее публиковались материалы о владельце ФК «Ростов» Арташесе Арутюнянце и семье Самургашевых. Далее мы расскажем об остальных объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество Ростовской области.