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Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове

29 мая 2023, 14:56
Фото: Rartat/cc0/wikimedia.org
Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов в Ростове
Власти Ростовской области опровергли информацию о планируемом сносе комплекса Парамоновских складов, об этом сообщили ростовские урбанисты.

Напомним, на прошлой неделе представитель совета при комитете по охране памятников культуры Ростовской области Александр Сушков заявил о необходимости сноса Парамоновских складов в ближайшем будущем.

Telegram-канал «Урбанистика — Ростов-на-Дону» опубликовал фрагмент диалога известного ростовского урбаниста Артемия Зайцева с властями. В своем сообщении градозащитник подверг критике возможность сноса местной достопримечательности из-за нехватки средств и назвал это хорошей схемой покупки земли в центре Ростова.

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В ответ на это пресс-служба правительства Ростовской области заявила, что информация о сносе Парамонов не соответствует действительности.

«В комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не поступали обращения по вопросу сноса объекта культурного наследия федерального значения „Комплекс экспортных зерновых складов, XIX в.“. Разрешение на разбор конструкций комитет не выдавал», — сказано в сообщении.

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