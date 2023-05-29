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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Водитель, скрывавшийся от полиции, погиб в аварии в Череповце

29 мая 2023, 11:03
Трагическое ДТП произошло 28 мая в городе Череповце Вологодской области. В результате происшествия погиб водитель, который пытался скрыться от полицейских.

Полиция попыталась остановить нарушителя, управлявшего автомобилем Renault Megan на развязке моста через реку Ягорба. Автомобиль не был оборудован номерными знаками, что привлекло внимание правоохранительных органов, пишут Известия.

При погоне стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Водителем Renault оказался 51-летний житель Череповца. Он на полной скорости врезался в дорожное ограждение.

По информации очевидцев, водитель совершал опасные маневры, нарушая ПДД, в попытке сбежать от преследующих его силовиков. В результате серьезного ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция проводит расследование произошедшего инцидента для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

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