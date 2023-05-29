Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Краснодаре задержали хозяйку двух сервалов — диких кошек. Ею оказалась 40-летняя жительница Шахт Ростовской области. На Кубань она перебралась совсем недавно. Примерно тогда же она купила и диких кошек. Стоимость сервалов составила 100 тысяч рублей.
Спрятать животных она решила в арендованном гараже. «Там они должны были находиться недолго, пока хозяйка не нашла бы место содержания получше», — уточнили в МВД России по Краснодарскому краю.
Сейчас сервалов передали в местный зоопарк для обследования. После окончания проверки все материалы направят в Росприроднадзор.
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