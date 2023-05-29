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Жительница Ростовской области прятала диких кошек сервалов в гараже в Краснодаре

29 мая 2023, 07:56
Фото: Steve Wilson/cc by/wikimedia
Жительница Ростовской области прятала диких кошек в гараже на Кубани
Жительница Ростовской области прятала в гараже на Кубани двух сервалов, рассказали в МВД России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре задержали хозяйку двух сервалов — диких кошек. Ею оказалась 40-летняя жительница Шахт Ростовской области. На Кубань она перебралась совсем недавно. Примерно тогда же она купила и диких кошек. Стоимость сервалов составила 100 тысяч рублей.

Спрятать животных она решила в арендованном гараже. «Там они должны были находиться недолго, пока хозяйка не нашла бы место содержания получше», — уточнили в МВД России по Краснодарскому краю.

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Сейчас сервалов передали в местный зоопарк для обследования.
Видео: МВД Краснодара

Сейчас сервалов передали в местный зоопарк для обследования. После окончания проверки все материалы направят в Росприроднадзор.

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#Новости Краснодара#Видео#Виктория Прутковская#Общество#Дикие животные
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