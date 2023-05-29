В Краснодаре задержали хозяйку двух сервалов — диких кошек. Ею оказалась 40-летняя жительница Шахт Ростовской области. На Кубань она перебралась совсем недавно. Примерно тогда же она купила и диких кошек. Стоимость сервалов составила 100 тысяч рублей.