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Жителя Ростовской области задержали за убийство 72-летней супруги

29 мая 2023, 13:14
Фото: Ernst Vikne/cc by sa 2.0/flickr.com
Жителя Ростовской области задержали за убийство 72-летней супруги
В Ростовской области задержали жителя Каменска-Шахтинского за убийство пожилой супруги, сообщили в региональном УСКР.

В квартире дома на улице Красной произошел бытовой конфликт между супругами, в ходе которого подозреваемый напал на 72-летнюю жену. Он избил ее, из-за чего она скончалась.

«Фигуранта задержали и во время допроса он полностью признал вину. По данному факту возбудили уголовное дело и сейчас решается вопрос об аресте», — сказано в сообщении.

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В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее другой житель Ростовской области в пьяном угаре насмерть забил друга тростью.

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