Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В квартире дома на улице Красной произошел бытовой конфликт между супругами, в ходе которого подозреваемый напал на 72-летнюю жену. Он избил ее, из-за чего она скончалась.
«Фигуранта задержали и во время допроса он полностью признал вину. По данному факту возбудили уголовное дело и сейчас решается вопрос об аресте», — сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее другой житель Ростовской области в пьяном угаре насмерть забил друга тростью.