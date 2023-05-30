Алексей Логвиненко: «Дружба между Ростовом-на-Дону и Ереваном будет крепнуть»

Не остался в стороне и Генеральный консул Левон Минасян. Он тепло отозвался о донской столице и напомнил, что его соотечественники в Ростове-на-Дону чувствуют себя комфортно и вовсе не ощущают пребывания в другом государстве. И хотя многие из них сегодня являются гражданами России, они активно помогают развивать Ереван.

В завершение беседы Алексей Логвиненко выразил готовность и дальше развивать сотрудничество городов-побратимов, укреплять торгово-экономические и культурные связи.