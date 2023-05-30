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Алексей Логвиненко: «Дружба между Ростовом-на-Дону и Ереваном будет крепнуть»

30 мая 2023, 13:52
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Глава городской администрации Ростова-на-Дону в процессе поездки в республику Армения в частности, в город-побратим Ереван, провел официальную встречу с исполняющим обязанности мэра Еревана Левоном Оганесяном, в которой также принял участие и Генконсул Армении в Ростове Левон Минасян.

В процессе беседы представители делегации обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и договорились о дальнейшем развитии отношений между двумя городами.

Алексей Логвиненко напомнил, что в рамках договора о побратимских связях, который действует с 2005 года, уже реализовано много совместных проектов. Доказательством тому служит исполнение Программы мероприятий по развитию сотрудничества, подписанной в 2021 году.

— Крупнейшие предприятия Ростова – комбайновый Завод «Ростсельмаш», АО «Клевер», «Европолимер-трейдинг», «Ингениум», АО «Элис фэшн рус» - экспортируют свою продукцию в Республику, — сказал Алексей Ловгиненко.

Он также добавил, что в текущем году подобное взаимодействие планируют наладить завод «Тавр» и «Донская гофротара», а Торгово-промышленная палата Ростовской области в ближайшее время организует онлайн-бизнес-миссию для ростовских предприятий в Армению.

— Мы активно сотрудничаем в сферах образования и культуры. Регулярно проходят концерты, где звучат стихи и песни, написанные выдающимися армянскими литераторами и композиторами. На самом высоком уровне выстроено взаимодействие в спорте, — отметил глава администрации Ростова-на-Дону.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что первые результаты встречи, в процессе которой достигнута договоренность о проведении в следующем, 2024-м, году Дней Ростова-на-Дону в Ереване и Дней Еревана в Ростове-на-Дону.

Не остался в стороне и Генеральный консул Левон Минасян. Он тепло отозвался о донской столице и напомнил, что его соотечественники в Ростове-на-Дону чувствуют себя комфортно и вовсе не ощущают пребывания в другом государстве. И хотя многие из них сегодня являются гражданами России, они активно помогают развивать Ереван.
В завершение беседы Алексей Логвиненко выразил готовность и дальше развивать сотрудничество городов-побратимов, укреплять торгово-экономические и культурные связи.

— Готовы организовать в Ереване концертные программы муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова, муниципального концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон» и выставку мастеров прикладного искусства. Уверен, что дружба между нашими городами будет только крепнуть. И наши народы станут еще ближе друг другу, — заключил Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовская делегация  с официальным визитом прибыла в город-побратим Ереван. Это первая поездка ростовчан после пандемии, во время которой они не только обсудили взаимоотношения двух стран в реальных условиях, но и посетили мемориальный комплекс жертвам геноцида армянского народа.

#Елена Янкевич
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