Алексей Логвиненко: «Дружба между Ростовом-на-Дону и Ереваном будет крепнуть»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В процессе беседы представители делегации обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и договорились о дальнейшем развитии отношений между двумя городами.
Алексей Логвиненко напомнил, что в рамках договора о побратимских связях, который действует с 2005 года, уже реализовано много совместных проектов. Доказательством тому служит исполнение Программы мероприятий по развитию сотрудничества, подписанной в 2021 году.
— Крупнейшие предприятия Ростова – комбайновый Завод «Ростсельмаш», АО «Клевер», «Европолимер-трейдинг», «Ингениум», АО «Элис фэшн рус» - экспортируют свою продукцию в Республику, — сказал Алексей Ловгиненко.
Он также добавил, что в текущем году подобное взаимодействие планируют наладить завод «Тавр» и «Донская гофротара», а Торгово-промышленная палата Ростовской области в ближайшее время организует онлайн-бизнес-миссию для ростовских предприятий в Армению.
— Мы активно сотрудничаем в сферах образования и культуры. Регулярно проходят концерты, где звучат стихи и песни, написанные выдающимися армянскими литераторами и композиторами. На самом высоком уровне выстроено взаимодействие в спорте, — отметил глава администрации Ростова-на-Дону.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что первые результаты встречи, в процессе которой достигнута договоренность о проведении в следующем, 2024-м, году Дней Ростова-на-Дону в Ереване и Дней Еревана в Ростове-на-Дону.
Не остался в стороне и Генеральный консул Левон Минасян. Он тепло отозвался о донской столице и напомнил, что его соотечественники в Ростове-на-Дону чувствуют себя комфортно и вовсе не ощущают пребывания в другом государстве. И хотя многие из них сегодня являются гражданами России, они активно помогают развивать Ереван.
В завершение беседы Алексей Логвиненко выразил готовность и дальше развивать сотрудничество городов-побратимов, укреплять торгово-экономические и культурные связи.
— Готовы организовать в Ереване концертные программы муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова, муниципального концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон» и выставку мастеров прикладного искусства. Уверен, что дружба между нашими городами будет только крепнуть. И наши народы станут еще ближе друг другу, — заключил Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовская делегация с официальным визитом прибыла в город-побратим Ереван. Это первая поездка ростовчан после пандемии, во время которой они не только обсудили взаимоотношения двух стран в реальных условиях, но и посетили мемориальный комплекс жертвам геноцида армянского народа.