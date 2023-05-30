Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Речь идет о маршрутах №7 и 10 в сторону Западного жилого массива, которые сейчас недоступны. Причиной стало проведение аварийных работ.
«Трамваи №10 разворачиваются на остановке „Лендворец“. В скором времени работа маршрутов будет восстановлена», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что после запуска скоростного трамвая в Ростове увеличится оплата за проезд. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого разрисовавших трамвай вандалов задержали в Таганроге.