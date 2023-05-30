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Авария парализовала трамвайное движение в Ростове-на-Дону днем 30 мая

30 мая 2023, 11:11
Фото: 1MI
Авария парализовала трамвайное движение в Ростове-на-Дону днем 30 мая
В Ростове-на-Дону днем во вторник, 30 мая, перестали работать часть трамваев из-за аварийной ситуации, сообщает в соцсетях «Ростовский городской транспорт».

Речь идет о маршрутах №7 и 10 в сторону Западного жилого массива, которые сейчас недоступны. Причиной стало проведение аварийных работ.

«Трамваи №10 разворачиваются на остановке „Лендворец“. В скором времени работа маршрутов будет восстановлена», — сказано в сообщении.

Схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев изменят в Ростове из-за велопарада
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Ранее стало известно, что после запуска скоростного трамвая в Ростове увеличится оплата за проезд. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого разрисовавших трамвай вандалов задержали в Таганроге.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Трамваи в Ростове#Аварийная ситуация#Транспортные проблемы#Илья Протвинов
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