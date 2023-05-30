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Более 200 ростовчан ждут на остановке автобус из-за транспортного коллапса

30 мая 2023, 17:29
Фото: 1MI
Более 200 ростовчан ждут на остановке автобус из-за транспортного коллапса
В Ростове-на-Дону на остановке в очереди ожидают общественного транспорта более 200 человек, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в городе во вторник из-за начавшегося ливня с градом затопило дороги. Это привело к серьезным пробкам, в которых стоит общественный транспорт.

«На площадке у Центрального рынка около двухсот человек ждут автобусы, чтобы уехать на Западный. Но из-за дождя автобусы задерживаются», — написал автор.

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Пользователи в комментариях написали, что необходимо решать проблемы с ливневками, чтобы таких происшествий больше не повторялось.

До этого ростовчане заявили о перекрытии затопленной улицы Малиновского. При этом в городе подтопило и другие улицы.

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