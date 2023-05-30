Более 200 ростовчан ждут на остановке автобус из-за транспортного коллапса

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Напомним, что в городе во вторник из-за начавшегося ливня с градом затопило дороги. Это привело к серьезным пробкам, в которых стоит общественный транспорт.
«На площадке у Центрального рынка около двухсот человек ждут автобусы, чтобы уехать на Западный. Но из-за дождя автобусы задерживаются», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что необходимо решать проблемы с ливневками, чтобы таких происшествий больше не повторялось.
До этого ростовчане заявили о перекрытии затопленной улицы Малиновского. При этом в городе подтопило и другие улицы.