Более половины компаний малого бизнеса увеличили расходы на оплату труда

Специалисты отмечают, что более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов на оплату труда с повышением уровня оплаты, в то время как 24,6% считают, что рост связан с увеличением численности персонала. О сокращении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а 4,3% указали на уменьшение размера оплаты труда.