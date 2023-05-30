Более половины компаний малого бизнеса увеличили расходы на оплату труда

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Информацию об этом опубликовали "Известия" 30 мая. Одновременно 16% респондентов отметили, что их расходы на оплату труда остались на прежнем уровне, в то время как 9,9% сообщили о снижении выплат.
Специалисты отмечают, что более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов на оплату труда с повышением уровня оплаты, в то время как 24,6% считают, что рост связан с увеличением численности персонала. О сокращении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а 4,3% указали на уменьшение размера оплаты труда.