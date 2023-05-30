«Бабушки с цветами тут тоже есть, но их товар никому не мешает. Его мало. А другая — подавляющая часть торговцев — заезжает на пешеходную зону на автомобилях. Раскладывают фрукты и овощи на земле в огромных ящиках. Учитывая, что это пешеходная зона, то творится какая-то вакханалия. Вечером, как говорят местные, торговцы устраивают посиделки, похожие на митинг», — отмечает наш корреспондент с места событий.