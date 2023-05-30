Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Корреспондент RostovGazeta проехал на пешеходную улицу, на которой уже несколько лет не могут навести порядок. По словам нашего журналиста, там творится настоящий хаос. Около 15 торговцев незаконно оккупировали прогулочную зону. Больше всего их у крыльца здания полиции. Правоохранители почему-то не замечают нарушение закона у них под окнами.
«Бабушки с цветами тут тоже есть, но их товар никому не мешает. Его мало. А другая — подавляющая часть торговцев — заезжает на пешеходную зону на автомобилях. Раскладывают фрукты и овощи на земле в огромных ящиках. Учитывая, что это пешеходная зона, то творится какая-то вакханалия. Вечером, как говорят местные, торговцы устраивают посиделки, похожие на митинг», — отмечает наш корреспондент с места событий.
Другой проблемой можно считать нелегальную стоянку, которую автомобилисты устроили на пешеходной зоне у строящегося кинотеатра «Юбилейный». Дошло до того, что по улице невозможно пройти пешеходу, особенно в дождь. Большая опасность тут и для детей, которые ходят в школу. Им навстречу едут автомобили.
Редакция RostovGazeta неоднократно обращала внимание МВД Ростовской области и Администрации Первомайского района на проблемы улицы Сержантова, но за полгода ничего не поменялось.
Местные жители удивлены бездействием властей, мэрии и правоохранительных органов из-за данной ситуации, которая длится несколько лет.
«Нелегальные торговцы, приезжают рано утром. Громко разговаривают, кричат, обсуждая свои заботы. Сколько грязи и мусора они оставляют после себя! Ящики, пакеты, коробки, стулья, весь хлам! Который потом растаскивают то бомжи, то собаки. Некоторые выкидывают свой огромный хлам во двор, где живут жильцы. Никто из них ничего не платит», — пишут нам в редакцию возмущенные горожане.
Также ростовчане обращают внимание на то, что пешеходная улица превратилась в кошмар.
«На другой стороне устроили полный хаос. Бездействие властей и ГИБДД. Машины становятся в ряд на пешеходной зоне. Плитку убили напрочь. Она стала волнистой, когда идет дождь, там большие лужи. Не пройти!», — отметила горожанка.
Редакция RostovGazeta будет следить за ситуацией с незаконной парковкой и нелегальным рынком напротив здания полиции на улице Сержантова в Ростове.
Ранее мы писали, что известный российский актер Сергей Жигунов ужаснулся тому, во что ростовские власти превратили улицу Сержантова, на которой он вырос.