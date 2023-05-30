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Число пострадавших при падении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

30 мая 2023, 17:36
Фото: ТГ канал Василия Голубева
Число пострадавших при падении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек
В Ростове-на-Дону при падении трибун на Гребном канале «Дон» пострадали 26 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что из-за сильного ветра снесло трибуны во время футбольного матча, участниками которого стали подростки. От полученных травм скончалась женщина, остальных доставили в больницу.

«Всего пострадали 26 человек, из которых 15 — дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — прокомментировал губернатор.

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Он добавил, что основную группу пострадавших детей доставили в больницу №20. Одного ребенка сейчас оперируют.

Между тем, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

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