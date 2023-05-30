Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Напомним, что из-за сильного ветра снесло трибуны во время футбольного матча, участниками которого стали подростки. От полученных травм скончалась женщина, остальных доставили в больницу.
«Всего пострадали 26 человек, из которых 15 — дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что основную группу пострадавших детей доставили в больницу №20. Одного ребенка сейчас оперируют.
Между тем, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.