Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Ранее Telegram-канал Shot писал, что в Ростове и еще двух городах якобы отменили выступления. Однако представители концертных залов уверяли, что концерты пройдут.
При этом власти города говорили, что артисты, не поддерживающие спецоперацию, не должны выступать в Ростове. Теперь концертный директор рассказала, что концерты пройдут по расписанию.
«Были некие сомнения, когда артистка получила травму спины. Но она хорошими темпами идет на поправку, поэтому концерты состоятся», — уточнила Рерих.