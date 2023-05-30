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Директор критикующей СВО Арбениной опроверг отмену ее концерта в Ростове в июне

30 мая 2023, 08:52
Фото: Roman Boldyrev/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове опровергли отмену концерта критикующей СВО Арбениной
Концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих опровергла информацию об отмене концерта Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что в Ростове и еще двух городах якобы отменили выступления. Однако представители концертных залов уверяли, что концерты пройдут.

В Ростове, Краснодаре и Волгограде отменили концерты Дианы Арбениной
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При этом власти города говорили, что артисты, не поддерживающие спецоперацию, не должны выступать в Ростове. Теперь концертный директор рассказала, что концерты пройдут по расписанию.

«Были некие сомнения, когда артистка получила травму спины. Но она хорошими темпами идет на поправку, поэтому концерты состоятся», — уточнила Рерих.

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