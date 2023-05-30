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Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии после падения трибун в Ростове

30 мая 2023, 15:10
Фото: Loadmaster (David R. Tribble)/cc by 3.0/wiki
Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии после падения трибун в Ростове
В Ростове-на-Дону три человека находятся в крайне тяжелом состоянии после обрушения трибун на Гребном канале, сообщил губернатор Василий Голубев.

Во время футбольного матча на Гребном канале произошло ЧП — сборные конструкции зрительских трибун перевернулись порывом ветра, что привело к гибели одной женщины и более 10 пострадавшим.

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«В данный момент одна женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работают специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители», — прокомментировал глава региона.

Он добавил, что медики работают с ранеными и вместе с этим проводится расследование.

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