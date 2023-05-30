Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Во время футбольного матча на Гребном канале произошло ЧП — сборные конструкции зрительских трибун перевернулись порывом ветра, что привело к гибели одной женщины и более 10 пострадавшим.
«В данный момент одна женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работают специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители», — прокомментировал глава региона.
Он добавил, что медики работают с ранеными и вместе с этим проводится расследование.