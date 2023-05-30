Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Напомним, что сегодня из-за обрушения трибун на Гребном канале во время детских спортивных соревнований, погибла одна женщина. Губернатор Василий Голубев сообщил, что число пострадавших выросло до 26 человек.
«Я просто не понимаю. Рядом стоял мини-трактор, и его не сдуло. А трибуну с людьми, которая весит тонну, попросту снесло», — поражается каноистка.
По ее словам, ситуация на Гребном канале была катастрофической.
«Приехал сын умершей женщины. Ее муж стоял рядом. Сын на эмоциях разбил окно скорой помощи. Один мужчина — снимал, сидя на четвереньках. Мне кажется, он теперь может остаться инвалидом. Не мог встать. Его поднимали четверо, он так и не разогнулся. В таком виде и занесли его в скорую. Одна женщина кричала от боли — у нее была разбита голова. Дети плакали, многие родители не могли найти своих детей», — рассказывает очевидец событий.
Собеседница добавляет, что на Гребной канал прибыло много полиции, пожарных. Приехал и губернатор.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему на Гребном канале обрушились трибуны.