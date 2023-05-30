«Приехал сын умершей женщины. Ее муж стоял рядом. Сын на эмоциях разбил окно скорой помощи. Один мужчина — снимал, сидя на четвереньках. Мне кажется, он теперь может остаться инвалидом. Не мог встать. Его поднимали четверо, он так и не разогнулся. В таком виде и занесли его в скорую. Одна женщина кричала от боли — у нее была разбита голова. Дети плакали, многие родители не могли найти своих детей», — рассказывает очевидец событий.