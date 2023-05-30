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Фоторепортаж: в Ростове пострадали 14 человек и 1 погиб при падении трибун

30 мая 2023, 15:52
Фото: МЧС по Ростовской области
Фоторепортаж: в Ростове пострадали 14 человек и 1 погиб при падении трибун
В Ростове-на-Дону на Гребном канале «Дон» во вторник, 30 мая, произошло обрушение трибун. RostovGazeta публикует фотографии с места происшествия.

Днем во вторник около 30 человек на трибунах смотрели футбольный матч среди детей 12-13 лет. Во время игры команд «Ростов» и «Батайск» резко усилился ветер, из-за чего опрокинулись трибуны.

Фото: МЧС по Ростовской области

Пострадали 10 детей и пятеро взрослых, но чуть позже одна из женщин скончалась от полученных травм. В данный момент три человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Фото: МЧС по Ростовской области
Спортсмены рассказали, почему обрушились трибуны на Гребном канале в Ростове
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Фото: СУ СКР по Ростовской области

Проверки по факту случившегося начали прокуратура и следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают представители экстренных служб.

Фото: МЧС по Ростовской области

Добавим, что Гребной канал открыли после реконструкции в 2018 году.

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