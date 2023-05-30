Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Днем во вторник около 30 человек на трибунах смотрели футбольный матч среди детей 12-13 лет. Во время игры команд «Ростов» и «Батайск» резко усилился ветер, из-за чего опрокинулись трибуны.
Пострадали 10 детей и пятеро взрослых, но чуть позже одна из женщин скончалась от полученных травм. В данный момент три человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
Проверки по факту случившегося начали прокуратура и следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают представители экстренных служб.
Добавим, что Гребной канал открыли после реконструкции в 2018 году.