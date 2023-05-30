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Глава администрации Ростова прокомментировал трагедию на Гребном канале «Дон»

30 мая 2023, 14:52
Фото: donland.ru
Глава администрации Ростова прокомментировал трагедию на Гребном канале «Дон»

Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил о 10 пострадавших на Гребном канале

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал подробности трагедии на Гребном канале «Дон» 30 мая, комментарий появился в его Telegram-канале.

Глава администрации Ростова объявил, что на территории областной спортивной школы №5 трагедия унесла жизнь одного человека.

Алексей Логвиненко подтвердил, что причиной обрушения трибун во время матча по футболу между юношескими командами Ростова и Батайска действительно стал сильный ветер, который просто опрокинул сооружение с 30 зрителями.

На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
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«Погибла женщина. По предварительным данным пострадало восемь подростков и двое взрослых», — уточнил глава администрации, добавив, что пострадавших уже везут в больницы.

Алексей Логвиненко также поручил сотрудникам администрации связаться с семьями пострадавших для оказания необходимой помощи и принес соболезнования близким погибшей женщины.

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