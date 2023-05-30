Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Глава администрации Ростова объявил, что на территории областной спортивной школы №5 трагедия унесла жизнь одного человека.
Алексей Логвиненко подтвердил, что причиной обрушения трибун во время матча по футболу между юношескими командами Ростова и Батайска действительно стал сильный ветер, который просто опрокинул сооружение с 30 зрителями.
«Погибла женщина. По предварительным данным пострадало восемь подростков и двое взрослых», — уточнил глава администрации, добавив, что пострадавших уже везут в больницы.
Алексей Логвиненко также поручил сотрудникам администрации связаться с семьями пострадавших для оказания необходимой помощи и принес соболезнования близким погибшей женщины.