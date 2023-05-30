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Глава Минспорта объяснил, почему рухнувшие трибуны в Ростове не были закреплены

30 мая 2023, 16:26
Фото: donland.ru
Глава Минспорта высказался по поводу падения трибун в Ростове
Глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства после крушения трибун в Ростове, пишет Don_Mash.

Министр рассказал, что эта трибуна была переносная, поэтому закреплять ее не требовалось. По его словам, сейчас на месте находится большое количество правоохранителей, которые разбираются в случившемся.

«Если кто-то виновен, то его обязательно привлекут к ответственности», — рассказал министр.

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У него поинтересовались, кто отвечает за проведение этого футбольного турнира и кто мог его отменить. Аракелян ответил, что не хочет искать виновных, так как это не входит в его компетенцию.

«Турнир проходит в соответствии с утвержденным календарным планом. Организаторы — это областная федерация футбола», — прозвучало в ответе.

Напомним, что из-за обрушения трибун пострадали более 10 человек и погибла женщина.

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