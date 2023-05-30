Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Министр рассказал, что эта трибуна была переносная, поэтому закреплять ее не требовалось. По его словам, сейчас на месте находится большое количество правоохранителей, которые разбираются в случившемся.
«Если кто-то виновен, то его обязательно привлекут к ответственности», — рассказал министр.
У него поинтересовались, кто отвечает за проведение этого футбольного турнира и кто мог его отменить. Аракелян ответил, что не хочет искать виновных, так как это не входит в его компетенцию.
«Турнир проходит в соответствии с утвержденным календарным планом. Организаторы — это областная федерация футбола», — прозвучало в ответе.
Напомним, что из-за обрушения трибун пострадали более 10 человек и погибла женщина.