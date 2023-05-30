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Глава СКР Бастрыкин отреагировал на обрушение потолка в доме в Ростове

30 мая 2023, 07:36
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
Глава СКР Бастрыкин отреагировал на обрушение потолка в доме в Ростове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после распространенной информации об обрушении потолка в доме в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.

Будет проведена проверка по факту нарушения прав людей, которые вынуждены проживать в аварийном жилье в Ростове. Главе регионального УСКР поручили предоставить доклад по ситуации.

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Речь может идти о доме на проспекте Михаила Нагибина, в котором жительница одной из квартир рассказала RostovGazeta об обрушении потолка. По ее словам, подобные проблемы возникают и в других помещениях. 

Ростовчанка жаловалась, что в таких условиях люди живут не первый год. 

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#Александр Бастрыкин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Обрушение потолка#Аварийный дом в Ростове#Проверка СК#Илья Протвинов
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