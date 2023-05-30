Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Будет проведена проверка по факту нарушения прав людей, которые вынуждены проживать в аварийном жилье в Ростове. Главе регионального УСКР поручили предоставить доклад по ситуации.
Речь может идти о доме на проспекте Михаила Нагибина, в котором жительница одной из квартир рассказала RostovGazeta об обрушении потолка. По ее словам, подобные проблемы возникают и в других помещениях.
Ростовчанка жаловалась, что в таких условиях люди живут не первый год.