Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Ранее на одном из федеральных каналов бывшие пациентки рассказали, что у них ухудшилось здоровье. Причиной они назвали неправильно проведенную анестезию.
После этого Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР доложить о ситуации. Вместе с этим начались проверочные мероприятия.
«Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах проводимой проверки», — уточнили в Следкоме.
До этого Telegram-каналы писали о девушке, которая родила, а через некоторое время ее частично парализовало.