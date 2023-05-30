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Главе СКР Бастрыкину доложат о проверке после инцидента в роддоме в Батайске

30 мая 2023, 05:16
Фото: 1mi
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, касающейся жалоб на роддом в Батайске, сообщили в СК.

Ранее на одном из федеральных каналов бывшие пациентки рассказали, что у них ухудшилось здоровье. Причиной они назвали неправильно проведенную анестезию.

После этого Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР доложить о ситуации. Вместе с этим начались проверочные мероприятия.

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«Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах проводимой проверки», — уточнили в Следкоме.

До этого Telegram-каналы писали о девушке, которая родила, а через некоторое время ее частично парализовало.

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