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Годовалый ребенок упал в раскаленный мангал в Ростове-на-Дону

30 мая 2023, 10:06
Фото: 1MI
Годовалый ребенок упал в раскаленный мангал в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону оказали помощь маленькому ребенку, упавшему в горячий мангал, сообщили в региональном Минздраве.

Медикам поступил вызов о том, что нужна помощь ребенку в возрасте одного года и девяти месяцев. Прибывшая фельдшер увидела плачущего малыша с ожогами на ногах.

«Сотрудница обработала раны с помощью противоожоговых повязок с местным анестетиком, обеспечила венозный доступ, выполнила обезболивание. После этого ребенка доставили в больницу», — уточнили в министерстве.

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Отмечается, что по дороге пациенту проводили противошоковые мероприятия. Фельдшер Ольга Назарова.Отмечается, что по дороге пациенту проводили противошоковые мероприятия. Фельдшер Ольга Назарова.
Отмечается, что по дороге пациенту проводили противошоковые мероприятия. Фельдшер Ольга Назарова.
Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области

Отмечается, что по дороге пациенту проводили противошоковые мероприятия.

Ранее в Ростовской области госпитализировали мужчину, спасенного из сгоревшего дома.

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#Илья Протвинов#Дети#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Получение ожогов#Медицинская помощь#Сильные ожоги
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