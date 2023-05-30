Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Медикам поступил вызов о том, что нужна помощь ребенку в возрасте одного года и девяти месяцев. Прибывшая фельдшер увидела плачущего малыша с ожогами на ногах.
«Сотрудница обработала раны с помощью противоожоговых повязок с местным анестетиком, обеспечила венозный доступ, выполнила обезболивание. После этого ребенка доставили в больницу», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что по дороге пациенту проводили противошоковые мероприятия.
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