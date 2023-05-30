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Губернатор Голубев посетил в больнице пострадавших на трибунах Гребного канала дончан

30 мая 2023, 17:56
Фото: Telegram-канал Василий Голубева
Губернатор Голубев посетил в больнице пострадавших на трибунах Гребного канала дончан
Губернатор Ростовской области Василий Голубев нанес визит в больницу №20, где проходят лечение дети и взрослые, пострадавшие при обрушении трибун на Гребном канале «Дон», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером 30 мая на левом берегу Дона в Ростове произошла трагедия — обрушились трибуны для зрителей на стадионе Гребного канала «Дон». Пострадали уже 26 человек, один из зрителей погиб.

Василий Голубев сообщил, что посетил пострадавших в горбольнице №20. В общей сложности, здесь находятся 13 подростков и двое взрослых, которые получили травмы в результате обрушения трибун.

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Губернатор Голубев посетил в больнице пострадавших на трибунах Гребного канала дончан
Видео: Telegram-канал Василий Голубева

«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — уточнил губернатор.

Ранее стало известно, что погибшая на Гребном канале женщина была мамой одного из футболистов.

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