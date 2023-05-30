Губернатор Голубев посетил в больнице пострадавших на трибунах Гребного канала дончан

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Напомним, вечером 30 мая на левом берегу Дона в Ростове произошла трагедия — обрушились трибуны для зрителей на стадионе Гребного канала «Дон». Пострадали уже 26 человек, один из зрителей погиб.
Василий Голубев сообщил, что посетил пострадавших в горбольнице №20. В общей сложности, здесь находятся 13 подростков и двое взрослых, которые получили травмы в результате обрушения трибун.
«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — уточнил губернатор.
Ранее стало известно, что погибшая на Гребном канале женщина была мамой одного из футболистов.