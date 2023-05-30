Губернатор Голубев заявил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Напомним, почти 1,5 часа назад ГУ МЧС по Ростовской области получили сигнал об обрушении трибун Гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону. Изначально число пострадавших составляло всего восемь человек, однако их количество продолжало расти.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что к месту ЧС направили специалистов и руководителей областных ведомств, а также медиков, спасателей и сотрудников правоохранительных органов.
По его словам, к настоящему моменту число пострадавших увеличилось до 15 человек — это примерно половина зрителей, находившихся на трибунах, унесенных ветром. Среди пострадавших пять взрослых, десять детей. Одна женщина погибла, три человека в тяжелом состоянии.
Начали расследование обстоятельств трагедии.