rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Изображение материала

Губернатор Голубев заявил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

30 мая 2023, 15:05
Фото: donland.ru/
Губернатор Голубев заявил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что при обрушении трибуны Гребного канала «Дон» в Ростове пострадали 15 человек, об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Напомним, почти 1,5 часа назад ГУ МЧС по Ростовской области получили сигнал об обрушении трибун Гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону. Изначально число пострадавших составляло всего восемь человек, однако их количество продолжало расти.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что к месту ЧС направили специалистов и руководителей областных ведомств, а также медиков, спасателей и сотрудников правоохранительных органов.

В Ростове число пострадавших при обрушении трибун выросло до 9 человек
Узнать подробнее

По его словам, к настоящему моменту число пострадавших увеличилось до 15 человек — это примерно половина зрителей, находившихся на трибунах, унесенных ветром. Среди пострадавших пять взрослых, десять детей. Одна женщина погибла, три человека в тяжелом состоянии.

Начали расследование обстоятельств трагедии.

Читайте также:
Прокуратура начала проверку после обрушения трибуны в РостовеПричиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветерВ Ростове при обрушении трибун Гребного канала 30 мая погибла женщина
#Происшествие#18+#Гребной канал в Ростове#ЧС#Гибель человека#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Надежда Пустяк
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50