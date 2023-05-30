Губернатор Голубев заявил о 15 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове

По его словам, к настоящему моменту число пострадавших увеличилось до 15 человек — это примерно половина зрителей, находившихся на трибунах, унесенных ветром. Среди пострадавших пять взрослых, десять детей. Одна женщина погибла, три человека в тяжелом состоянии.