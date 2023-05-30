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Из-за обрушения трибун на Гребном канале в Ростове возбудили уголовное дело

30 мая 2023, 16:29
Фото: СУ СКР по Ростовской обл
Из-за обрушения трибун на Гребном канале в Ростове возбудили уголовное дело
Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту обрушения трибуны со зрителями на Гребном канале «Дон» 30 мая, говорится в сообщении регионального СКР.

Напомним, трагедия произошла около 16.40 мск во время футбольного матча юношеских команд. Из-за порыва ветра игру остановили, дети и взрослые спрятались от непогоды под трибуной, когда она обрушилась.

В результате, по последним данным, пострадали 15 детей и пятеро взрослых, еще одна женщина погибла. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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«По данному факту следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении СКР.

Видео: СУ СКР по Ростовской обл
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