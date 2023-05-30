Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Напомним, трагедия произошла около 16.40 мск во время футбольного матча юношеских команд. Из-за порыва ветра игру остановили, дети и взрослые спрятались от непогоды под трибуной, когда она обрушилась.
В результате, по последним данным, пострадали 15 детей и пятеро взрослых, еще одна женщина погибла. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении СКР.