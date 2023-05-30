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Как ростовчанам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

30 мая 2023, 11:29
Фото: 1MI
Как ростовчанам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
До недавних пор россияне не слышали о понятии «предпенсионер». Что это за статус? В каком возрасте граждане получают этот статус? Какие льготы положены предпенсионерам в 2023 году? Подробнее читайте в нашей статье.

Как получить статус предпенсионера в Ростове-на-Дону

Для начала стоит разъяснить, кто такие предпенсионеры и почему они выделены в отдельную категорию.

Как известно, в 2019 году стартовала пенсионная реформа, целью которой является постепенное повышение пенсионного возраста (ПВ) до итогового предела в пять лет. По сути, для женщин ПВ вырос с 55 лет до 60, для мужчин — с 60 до 65 лет. Чтобы избежать резкого скачка, правительство установило до 2028 года переходный период. К примеру, в следующем году женщины (1966 года рождения) выйдут на пенсию в 58 лет, а в 2026 году — в 59 и так далее.

Поскольку государство фактически отсрочило гражданам пенсионный статус, который дает право на различные льготы и преференции, было решено ввести статус предпенсионера, получаемый за 5 лет до выхода на пенсию. Он тоже дает право на ряд социальных привилегий. О них расскажем далее. А сейчас о том, как подтвердить льготный статус.

Надо отметить, что в отличие от пенсионеров, имеющих пенсионное удостоверение, у предпенсионеров нет подобного документа. Подтвердить свой статус им нужно только в отдельных случаях, когда требуется получить ту или иную льготу. Для этого можно отправиться лично в Социальный фонд России (СФР), который является сегодня правопреемником Пенсионного фонда России. Можно оставить соответствующую заявку в МФЦ, а можно получить справку через портал «Госуслуги». Услуга бесплатная, срок ее оказания минимальный.

Как получить статус предпенсионера в Ростове-на-ДонуКак получить статус предпенсионера в Ростове-на-Дону
Как получить статус предпенсионера в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Какой возраст считается предпенсионным

Гражданин вступает в предпенсионный возраст за пять лет до своего официального выхода на пенсию. Это прописано в законе «О занятости населения в Российской Федерации». При этом нет единого точного возраста, когда граждане входят в предпенсионный период. Во-первых, сейчас идет переходный период, и люди выходят на пенсию в разном возрасте: одни в 56, другие в 55 с половиной лет. Таким образом, вступление в предпенсионный период у всех происходит в разное время. Во-вторых, есть ряд граждан, которые выходят на пенсию раньше, чем основная масса населения. Это военные, сотрудники вредных производств и пр.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера

Все мы знаем, что для назначения пенсии необходим определенный стаж. Нужен ли стаж предпенсионеру? Как выясняется, нужен. Для получения статуса предпенсионера требуется не только достичь определенного возраста, но и иметь в трудовой копилке стаж, достаточный для назначения страховой пенсии по старости, либо звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы».

Какие документы нужны для оформления статуса предпенсионера

Статус предпенсионера в оформлении не нуждается, он присваивается автоматически за пять лет до выхода на пенсию по старости. Однако доказать, что ты предпенсионер, при получении тех или иных льгот необходимо. В этих случаях предоставляется справка, свидетельствующая об отнесении гражданина к категории предпенсионеров. Для ее получения необходим только паспорт.

Как ростовчанам оформить статус предпенсионера через «Госуслуги»

Для получения бумажной справки с синей печатью гражданам необходимо лично обратиться с заявлением и паспортом в СФР. Получить справку дистанционно можно через портал «Госуслуги», но она будет выдана в электронном виде. Такой документ имеет то же юридическое значение, что и бумажный, он скреплен усиленной квалифицированной электронной подписью.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионераКакой стаж необходим для получения статуса предпенсионера
Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера
Фото: 1MI

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Ростове-на-Дону

В числе общефедеральных льгот ростовчанам предоставляется возможность получать максимально высокое пособие по безработице (12 792 рубля в 2023 году) в течение года (для этого нужно состоять на учете в центре занятости населения), а также пройти курсы переквалификации за счет государства. Кроме того, данная категория льготников имеет право на два оплачиваемых выходных для прохождения медобследования.

Предпенсионеров нельзя необоснованно уволить — они защищены законом, работодателю в данном случае грозит уголовная ответственность. Также есть льготы у предпенсионеров и в сфере семейного права. Так, они вправе претендовать на обязательную долю в наследстве и алименты от детей и супругов (при наличии тяжелой материальной ситуации).

Ростовское правительство тоже предоставляет преференции гражданам-пенсионерам. Они могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, на бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсацию за санаторное лечение и пр.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Ростове-на-Дону

Со стороны ФНС предпенсионеры тоже имеют меры поддержки. По закону им положена отмена налога на имущество. Чтобы воспользоваться льготой, гражданин должен выбрать один объект: квартиру, дачу, дом, гараж и т. д. Также государство освобождает предпенсионеров от уплаты земельного налога на участок до 6 соток.

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Ростове-на-ДонуКакие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Ростове-на-Дону
Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI
#Ростов-на-Дону#Льготы#Предпенсионер
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