Гражданин вступает в предпенсионный возраст за пять лет до своего официального выхода на пенсию. Это прописано в законе «О занятости населения в Российской Федерации». При этом нет единого точного возраста, когда граждане входят в предпенсионный период. Во-первых, сейчас идет переходный период, и люди выходят на пенсию в разном возрасте: одни в 56, другие в 55 с половиной лет. Таким образом, вступление в предпенсионный период у всех происходит в разное время. Во-вторых, есть ряд граждан, которые выходят на пенсию раньше, чем основная масса населения. Это военные, сотрудники вредных производств и пр.