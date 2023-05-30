Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Для начала стоит разъяснить, кто такие предпенсионеры и почему они выделены в отдельную категорию.
Как известно, в 2019 году стартовала пенсионная реформа, целью которой является постепенное повышение пенсионного возраста (ПВ) до итогового предела в пять лет. По сути, для женщин ПВ вырос с 55 лет до 60, для мужчин — с 60 до 65 лет. Чтобы избежать резкого скачка, правительство установило до 2028 года переходный период. К примеру, в следующем году женщины (1966 года рождения) выйдут на пенсию в 58 лет, а в 2026 году — в 59 и так далее.
Поскольку государство фактически отсрочило гражданам пенсионный статус, который дает право на различные льготы и преференции, было решено ввести статус предпенсионера, получаемый за 5 лет до выхода на пенсию. Он тоже дает право на ряд социальных привилегий. О них расскажем далее. А сейчас о том, как подтвердить льготный статус.
Надо отметить, что в отличие от пенсионеров, имеющих пенсионное удостоверение, у предпенсионеров нет подобного документа. Подтвердить свой статус им нужно только в отдельных случаях, когда требуется получить ту или иную льготу. Для этого можно отправиться лично в Социальный фонд России (СФР), который является сегодня правопреемником Пенсионного фонда России. Можно оставить соответствующую заявку в МФЦ, а можно получить справку через портал «Госуслуги». Услуга бесплатная, срок ее оказания минимальный.
Гражданин вступает в предпенсионный возраст за пять лет до своего официального выхода на пенсию. Это прописано в законе «О занятости населения в Российской Федерации». При этом нет единого точного возраста, когда граждане входят в предпенсионный период. Во-первых, сейчас идет переходный период, и люди выходят на пенсию в разном возрасте: одни в 56, другие в 55 с половиной лет. Таким образом, вступление в предпенсионный период у всех происходит в разное время. Во-вторых, есть ряд граждан, которые выходят на пенсию раньше, чем основная масса населения. Это военные, сотрудники вредных производств и пр.
Все мы знаем, что для назначения пенсии необходим определенный стаж. Нужен ли стаж предпенсионеру? Как выясняется, нужен. Для получения статуса предпенсионера требуется не только достичь определенного возраста, но и иметь в трудовой копилке стаж, достаточный для назначения страховой пенсии по старости, либо звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы».
Статус предпенсионера в оформлении не нуждается, он присваивается автоматически за пять лет до выхода на пенсию по старости. Однако доказать, что ты предпенсионер, при получении тех или иных льгот необходимо. В этих случаях предоставляется справка, свидетельствующая об отнесении гражданина к категории предпенсионеров. Для ее получения необходим только паспорт.
Для получения бумажной справки с синей печатью гражданам необходимо лично обратиться с заявлением и паспортом в СФР. Получить справку дистанционно можно через портал «Госуслуги», но она будет выдана в электронном виде. Такой документ имеет то же юридическое значение, что и бумажный, он скреплен усиленной квалифицированной электронной подписью.
В числе общефедеральных льгот ростовчанам предоставляется возможность получать максимально высокое пособие по безработице (12 792 рубля в 2023 году) в течение года (для этого нужно состоять на учете в центре занятости населения), а также пройти курсы переквалификации за счет государства. Кроме того, данная категория льготников имеет право на два оплачиваемых выходных для прохождения медобследования.
Предпенсионеров нельзя необоснованно уволить — они защищены законом, работодателю в данном случае грозит уголовная ответственность. Также есть льготы у предпенсионеров и в сфере семейного права. Так, они вправе претендовать на обязательную долю в наследстве и алименты от детей и супругов (при наличии тяжелой материальной ситуации).
Ростовское правительство тоже предоставляет преференции гражданам-пенсионерам. Они могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, на бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсацию за санаторное лечение и пр.
Со стороны ФНС предпенсионеры тоже имеют меры поддержки. По закону им положена отмена налога на имущество. Чтобы воспользоваться льготой, гражданин должен выбрать один объект: квартиру, дачу, дом, гараж и т. д. Также государство освобождает предпенсионеров от уплаты земельного налога на участок до 6 соток.