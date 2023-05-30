КАМАЗ: Локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%

В компании заявляют, что в настоящее время локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%. Этот показатель даже превышает средний уровень автомобилестроения в мире — порядка 60%. В научно-техническом центре КАМАЗа пояснили, что некоторые сложные детали пока невозможно локализовать в России, но завод приобретает их у дружественных стран. Это связано с необходимостью наработки компетенций для создания качественной продукции. Об этом пишет inkazan.ru.