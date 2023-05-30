КАМАЗ: Локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Даже невзирая на то, что ранее производитель не заявлял о стопроцентной локализации, сегодня более двух тысяч комплектующих являются отечественными.
В компании заявляют, что в настоящее время локализация грузовиков поколения К5 составляет более 70%. Этот показатель даже превышает средний уровень автомобилестроения в мире — порядка 60%. В научно-техническом центре КАМАЗа пояснили, что некоторые сложные детали пока невозможно локализовать в России, но завод приобретает их у дружественных стран. Это связано с необходимостью наработки компетенций для создания качественной продукции. Об этом пишет inkazan.ru.
Более того, сейчас ведется работа по достижению стопроцентной локализации производства, а также замене поставщиков из недружественных государств.
Компания уже представила многие собственные компоненты для грузовиков поколения К5. Это подвеска кабины, сиденья, климатическая установка, стеклоочистители, люки, воздухозаборники, петли, стеклоподъемники, замки дверей, а также кронштейны рулевой колонки и другие. Идет работа и по локализации деталей для двигателя.
По сравнению с предыдущей версией грузовика, оснащенного компонентами из недружественных стран, новый грузовик имеет ряд модификаций. При этом период между техническим обслуживанием автомобиля увеличен со 120 до 150 тыс. км, также снижены удельный расход топлива и уровень шума в кабине. Значительные изменения коснулись приборной панели и размера экрана.