Логвиненко: «В Ереване обсудим вопросы сотрудничества между городами-побратимами»

Сейчас у Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов, причем Еревану в их числе отводится особое место, и причина кроется не только в активном сотрудничестве по многим направлениям, среди которых образование, спорт и экономические связи. Наши города объединяют тесные связи, которые крепли не одно столетие. К слову, армянская диаспора в донской столице в настоящее время является самой крупной и составляет более 44 тыс. человек.