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Логвиненко: «В Ереване обсудим вопросы сотрудничества между городами-побратимами»

30 мая 2023, 13:32
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Сегодня с официальным визитом ростовская делегация прибыла в город-побратим Ереван. Это первая поездка ростовчан после пандемии, во время которой они не только обсудили взаимоотношения двух стран в реальных условиях, но и посетили мемориальный комплекс жертвам геноцида армянского народа.

Сейчас у Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов, причем Еревану в их числе отводится особое место, и причина кроется не только в активном сотрудничестве по многим направлениям, среди которых образование, спорт и экономические связи. Наши города объединяют тесные связи, которые крепли не одно столетие. К слову, армянская диаспора в донской столице в настоящее время является самой крупной и составляет более 44 тыс. человек.

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, программа пребывания обещает быть насыщенной.

— Мы не только обсудим реализацию программы сотрудничества городов на 2023–2025 годы, но и наметим новые взаимовыгодные проекты, в том числе о проведении Дней города Ростова-на-Дону в Ереване и Дней города Еревана в Ростове-на-Дону. Будем говорить и о регулярном автобусном сообщении между нашими городами, — пояснил глава городской администрации.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В день визита ростовская делегация сразу отправилась в парковый комплекс Цицернакаберд, расположенный на одноименном холме, где посетила мемориал жертвам геноцида армян 1915 года.

Также ростовчане побывали и в музее, который состоит из двух этажей и почти полностью находится под землей.

Стоит отметить, что согласно повестке, которую озвучило руководство страны на заседании Высшего евразийского экономического совета, проходящего на прошлой неделе в Москве, выстраивание взаимоотношений с дружественными странами обсуждается сегодня на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин, высоко ценит тесное партнерство со всеми членами евразийского интеграционного объединения, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов стран. Особо Президент выделяет развитие отношений с Арменией.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta рассказывала, как глава городской администрации Алексей Логвиненко встретился с деловым сообществом города, где лично поздравил предпринимателей донской столицы с Днем российского предпринимательства, поблагодарил их за вклад в развитие Ростова-на-Дону и вручил заслуженные награды.

#Елена Янкевич
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