Модульбанк: Услуги по удаленной разблокировке позволят бизнесу сохранить счета

«ЦБ все время совершенствует механизмы оценки рисков, чтобы бороться с сомнительными операциями. Но в результате под блокировку по 115-ФЗ все еще часто попадает честный бизнес», — пояснил председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Он также указал, что причины блокировок скрываются среди таких факторов, как чрезмерный наплыв клиентов, погрешности в работе комплаенс-систем, нехватка ресурсов для точечного ручного разбора блокировок счета. По итогам данного стечения обстоятельств честным бизнесменам поступают рекомендации закрыть счет. В связи с этим сервис поддержки по деблокированию счетов приобретает все большую востребованность. За последние годы в Модульбанке для этого запущена целая комплаенс-платформа, подчеркнул Павел Семенов.