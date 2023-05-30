Модульбанк: Услуги по удаленной разблокировке позволят бизнесу сохранить счета

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:07
Опыт блокировки счетов имеется у множества предпринимателей, которые регулярно осуществляют отправку или прием банковских переводов. Рекомендации по проверке клиентов устанавливает Центральный банк РФ. Такая проверка может привести к блокировке любого счета без предварительных уведомлений, если какая-то операция покажется подозрительной. Так, среди причин блокировки нередко отмечают частое снятие средств с расчетного счета, весомые поступления от третьих лиц, переводы на счета физлиц с дальнейшим снятием наличных. Об этом информирует newsnn.ru.
Блокировка расчетных счетов у законопослушных предпринимателей давно перестала быть редкостью. Например, руководитель одного из предприятий был вынужден добиваться разблокировки счетов из-за того, что в своевременно составленной им налоговой декларации была допущена неточность при указании КПП. Причиной ошибок ИФНС могут стать и требования дополнительных налоговых уплат.
Впрочем, сегодня банки готовы предложить клиентам результативные инструменты решения данной проблемы. В частности, такие инструменты имеются в арсенале Модульбанка, который обеспечивает консультационную поддержку предпринимателям, столкнувшимся со случайной блокировкой расчетных счетов в банках РФ. Помощь экспертов ускоряет выявление причин блокировки и разработку плана для оперативного устранения проблемы.
«ЦБ все время совершенствует механизмы оценки рисков, чтобы бороться с сомнительными операциями. Но в результате под блокировку по 115-ФЗ все еще часто попадает честный бизнес», — пояснил председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Он также указал, что причины блокировок скрываются среди таких факторов, как чрезмерный наплыв клиентов, погрешности в работе комплаенс-систем, нехватка ресурсов для точечного ручного разбора блокировок счета. По итогам данного стечения обстоятельств честным бизнесменам поступают рекомендации закрыть счет. В связи с этим сервис поддержки по деблокированию счетов приобретает все большую востребованность. За последние годы в Модульбанке для этого запущена целая комплаенс-платформа, подчеркнул Павел Семенов.
Современные сервисы дают гарантию оперативного решения вопроса. Зачастую, чтобы выявить наиболее быстрый способ отмены блокировки, бывает достаточно лишь одной беседы со специалистом. Помимо этого, в банках предлагают поддержку по переводу компаний из красной зоны «банковского светофора», где запрет распространяется почти на все транзакции, в зеленую зону.
Некоторые компании даже могут гарантировать, что в случае полного выполнения их инструкций блокировка счета больше не повторится. Те предприниматели, кто прибегает к использованию специальных банковских сервисов, смогут изучать наличие рисков работы с контрагентом, заранее узнать данные по отчетам налоговой, касающиеся приостановки работы или новых регистрационных действий. Автоматическая оценка рисков блокировки счета обеспечивается путем привлечения набора алгоритмов, который объединяет свыше трехсот параметров, ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже частично воспринимает контекст, в котором ведет деятельность предприниматель.