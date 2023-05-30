Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Напомним, что инцидент случился на Гребном канале «Дон» по улице Пойменной, из-за чего пострадали двое взрослых и семь детей. Через некоторое время скончалась женщина, так как у нее были тяжелые ранения.
Несовершеннолетних сейчас доставляют в больницу, где их будут осматривать медики. Теперь стало известно, при каких обстоятельствах произошла трагедия.
«На стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения, играли команды „Ростов-Батайск“. На трибунах сидели примерно 30 человек», — уточнили в УМЧС.