rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек

30 мая 2023, 14:42
Фото: МЧС по Ростовской обл
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах находились 30 человек
В Ростове-на-Дону на трибунах, которые обрушилась во вторник, 30 мая, находились около 30 человек, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, что инцидент случился на Гребном канале «Дон» по улице Пойменной, из-за чего пострадали двое взрослых и семь детей. Через некоторое время скончалась женщина, так как у нее были тяжелые ранения.

Несовершеннолетних сейчас доставляют в больницу, где их будут осматривать медики. Теперь стало известно, при каких обстоятельствах произошла трагедия.

Появились первые кадры после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону днем 30 мая
Узнать подробнее

«На стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения, играли команды „Ростов-Батайск“. На трибунах сидели примерно 30 человек», — уточнили в УМЧС.

Читайте также:
Появились первые кадры после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону днем 30 маяПричиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветерВ Ростове при обрушении трибун Гребного канала 30 мая погибла женщина
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Трибуна в Ростове#Рухнувшая трибуна#Происшествие на гребном канале
Подпишитесь
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50